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陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

2024/2/27 12:20（2/27 12:38 更新）
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身障律師陳俊翰逝世，27日在新竹市生命紀念園區舉行告別式，現場湧入親友及各界人士致哀。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月27日
身障律師陳俊翰逝世，27日在新竹市生命紀念園區舉行告別式，現場湧入親友及各界人士致哀。中央社記者魯鋼駿攝 113年2月27日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）身障律師陳俊翰過世，今天舉行告別式，總統蔡英文上午抵達現場，親自頒發褒揚令。總統致詞表示「俊翰的離世是台灣社會的巨大損失，他的志業將由我們持續實現。」

陳俊翰日前因疑似感冒引起併發症，10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員盡力搶救，仍於11日凌晨不幸過世，各界深感惋惜，陳俊翰告別式今天上午在新竹市生命紀念園區舉行。

今天新竹市降雨，告別式現場除了陳俊翰的親友、同學，也湧入數百名政界、律師界及與陳俊翰同樣坐著輪椅的身障人士到場送其最後一程。

蔡總統上午抵達告別式現場，先頒發褒揚令，由陳俊翰父親陳海彬代表接受；隨後在司儀引領下於靈前獻花，並行三鞠躬禮致祭，也向家屬慰問致意。

總統致詞時表示，陳俊翰的一生充滿著勇氣、毅力和奉獻，只要了解陳俊翰人生故事的人，都會為陳俊翰的努力而感動，也為陳俊翰不凡的成就感到敬佩。

總統說，陳俊翰從小就不斷跟疾病抗爭，努力突破障礙，以無與倫比的毅力實現自己的理想，除了取得會計師執照，也成為傑出的法律專家和人權倡議者。

總統指出，陳俊翰說過「台灣是我的國家，希望為它做更多事」，因此在美國進修後回到故鄉，積極貢獻專業，為弱勢群體發聲，為身心障礙者爭取權益，也為社會的公平和正義而奮鬥。

總統表示，對於陳俊翰的離世感到難過不捨，是台灣社會巨大損失，她也要感謝陳俊翰的父母，陪伴陳俊翰追尋夢想，為社會帶來溫暖和力量。

總統說「俊翰的光輝會一直留在我們心中；俊翰的志業就交給我們繼續實現。」謝謝陳俊翰這一生對台灣的貢獻，「會永遠懷念你」。（編輯：李錫璋）1130227

#陳俊翰
#蔡英文
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