前中國記者王志安上賀瓏夜夜秀 移民署確認違法將罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北24日電）前中國央視記者王志安以觀光名義赴台，卻在台參加脫口秀「賀瓏夜夜秀」。陸委會今表示，經與主管機關移民署聯繫後，確認王志安明確違反相關法規，將予以處罰。

王志安持觀光簽證赴台，卻在台參加脫口秀「賀瓏夜夜秀」發表爭議言論；王志安在其拍攝影音中揭露，他是在20日參加「賀瓏夜夜秀」錄影。

陸委會今下午透過書面表示，該案已經聯繫移民署，移民署鑑於王志安已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰。

關於違反哪些法規，如何處罰，有待移民署進一步地說明。

陸委會於去年宣布，從去年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士可申請許可來台從事觀光活動。

王志安曾經任職央視。2019年6月其在陸所經營社群帳號突被關閉，構成被封殺局面。王志安後來旅居日本，其所經營YouTube頻道現有119萬名訂閱者。

王志安在「賀瓏夜夜秀」上說，台灣選舉造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」；他又以顫抖手勢模仿身障人士喊，「支持民進黨，搶救王義川」，這些發言、舉動引發外界批評。（編輯：呂佳蓉）1130124