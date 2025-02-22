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就業金卡核發數突破1.2萬 經濟領域最多科技居次

2025/2/22 16:59
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）面對科技快速進步，人才成為厚植國力的根基，國發會推出就業金卡，祭出誘因希望延攬更多優秀人才落腳台灣。根據統計，截至2024年底，就業金卡核發數量突破1.2萬，達1萬2082人次，年成長34.8%；按領域觀察，仍以經濟最多、科技居次。

國發會為了強化延攬外國專業人才，簡化申請工作、居留程序，增加長期留台誘因，協同相關部會推動「外國專業人才延攬及僱用法」，並端出「就業金卡」措施。

就業金卡於2018年2月8日上路，是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件，在有效期間內提供符合資格的外國人才可自由尋職、就職及轉換工作的便利性。

政策持續推展之下，就業金卡核發數量穩定成長，截至2022年5月底，累計許可人次突破5000關卡，達5140人次；並於2024年5月底，突破1萬大關，達1萬198人次。

根據國發會最新公布數據，截至2024年12月底，就業金卡共核發1萬2082人次，年成長逾3成。

進一步觀察就業金卡核發狀況，若按領域分，以來自經濟領域、占比46%最多，其次是科技領域占18%，而後依序是教育15%、金融6%、文化及藝術6%、數位6%。

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至於就業金卡持卡人國別，以美國占比25%最多、香港12%居次、日本8%排名第3，也有不少來自印度、英國、新加坡及加拿大。

為全球競逐人才之際，政府持續強化攬才措施，立法院新會期即將開議，行政院也將優先推動外國專業人才延攬及僱用法等相關修正草案，以達到支持產業發展的目標。（編輯：楊凱翔）1140222

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