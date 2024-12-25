小紅書教戰造假文件 中國學生企圖從第三地入境台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡25日專電）馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專業軟體「修圖」偽變造就學證明，企圖從第三地取得來台觀光入境許可。

馬來西亞於2023年12月對中國實施免簽政策，免簽證待遇將施行至2026年底，大批中國遊客湧入觀光之餘，發生大聲喧嘩、隨地吐痰諸多不文明旅遊行為，詐騙或意欲假留學真入台等犯罪案件相繼增加。

大馬熟悉簽證申請作業的人力仲介業者指出，許多中國人透過仲介業者向駐馬來西亞台北經濟文化辦事處遞件申請，但竟有不肖中國學生在小紅書分享藉由篡改在學證明等方式，或透過不知情仲介向台灣駐外館處遞件。

這名不願透露姓名業者以署名「神奇的瑞秋」中國網友留言「我在讀證明的日期就是P（修圖）的」為例，說明這股歪風最近在中國社群不斷被討論，還有中國網友稱會去試試。

台灣派駐馬來西亞承辦移民事務官員證實，台灣自2023年9月1日恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動後，駐外館處就接獲中國人在第三地有意赴台從事觀光活動申請案，不乏欲藉偽變造文件闖關。

官員表示，這些不肖中國人利用非法文件或不實學生簽證，企圖取得台灣的入台證，但台灣駐外單位均層層查核，要求「中國學生」、「第三地工作的中國人」申請者提出在學證明、入境國家紀錄、註冊繳費證明或工作在職證明等相關文件，如有疑慮案件更須親自接受面談，以證明合法入境並就學、工作或居留。

移民官員呼籲，中國民眾申請入台許可證莫有僥倖心態，以為利用P圖方式或向不法集團購買偽變造文件，就輕易獲准領取入台證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另由於許可證效期為3個月，中國人赴台旅遊須提早規劃行程，移民官員強調，逢年過節期間申請量大，不要以購買機票為由要求急件處理，入台證申請沒有「最速件」。

根據「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」相關規定，中國人對申請來台目的作虛偽陳述、隱瞞重要事實或提供虛偽不實相片、文書資料或提供這些資料供他人申請，將被禁止入境，撤銷或廢止出境許可證，最重將管制5年，禁止再申請入台。（編輯：唐佩君）1131225