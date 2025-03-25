陸配亞亞將搭晚間8時45分班機離境 盼回台討公道

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今天是最後期限。據悉，她今晚將自松山機場搭乘8時45分班機離台前往福州，晚間7時召開記者會說明，將爭取回台親上法院討公道。

台灣國際家庭互助協會傍晚發布「陸配劉振亞離境記者會」採訪通知，內容提到劉振亞說「我要清清白白的離開台灣」，為保家庭團聚，含冤忍辱離台，必爭取回台親上法院討公道，協會預計今晚7時在松山機場陪同劉振亞夫妻對外說明。

據了解，劉振亞將搭乘晚間8時45分廈門航空班機飛往福州。

台灣國際家庭互助協會指出，劉振亞與家人和律師討論後，為避免因逾期居留而影響後續依法申請回台與家人團聚，她決定委曲求全，於移民署指定的時間內離境，她未來將與家人爭取回台參加行政救濟程序的權利。

此外，劉振亞也強調，離開台灣不等於默認移民署的指控，她要清清白白離開台灣，也要清清白白回到台灣與家人團聚、在法院討公道。

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網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人也於傍晚抵達松山機場外，聲稱要「歡樂送」亞亞出境；另外，松山機場門口和大廳也擠滿採訪媒體。

劉振亞透過「亞亞在台灣」社群媒體發布「遲遲不武統」等言論，移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，3月15日送交處分書，限期10天內離境，即於3月25日前離境。劉女向法院聲請停止執行遭駁回，已提出抗告。（編輯：蕭博文）1140325

陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，25日將從松山機場搭晚上班機離境，網紅八炯（前左3）及「閩南狼」陳柏源（前右）等人傍晚到松山機場舉牌抗議。中央社記者裴禛攝 114年3月25日

陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，25日晚將由松山機場搭機離境，網紅與民眾聞訊到松山機場「送機」，以標語及口號表達訴求。中央社記者裴禛攝 114年3月25日