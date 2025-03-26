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學者聯合聲明指言論自由遭壓縮 國民黨聲援

2025/3/26 15:39（3/26 16:42 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）中研院院士陳培哲等多位學者今天提出聲明，指台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，呼籲政府懸崖勒馬。國民黨發言人楊智伃表示，聲援與支持理性務實看待台灣民主社會的學者。

中研院院士陳培哲等多位學者今天提出聲明，指出總統賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空，並呼籲民進黨政府懸崖勒馬。

楊智伃下午在國民黨中常會後受訪表示，不僅是陳培哲，以往深綠或支持民進黨的專家學者都跳出來譴責，並呼籲民進黨懸崖勒馬，不要再透過司法打壓異己、不要透過塑造外部敵人來製造內部仇恨，給人扣紅帽及中共同路人的標籤，來創造政黨利益與個人私利。

楊智伃說，國民黨要聲援、支持理性務實看待台灣民主社會的學者，也非常擔心學者們接下來可能遭受網路霸凌與攻擊，甚至可能會被查水表，國民黨要堅定支持民主自由法治、為中華民國站出來的所有學者及民眾。

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針對網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞昨天自行離境，楊智伃則說，陸委會說任何消滅中華民國存在的言論都應譴責，這跟國民黨的立場一致。

楊智伃指出，國民黨是忠實的中華民國派，反對共產主義、反對台獨，若民進黨要反共，也歡迎民進黨與陸委會一起反對台獨；不要披著反共的羊皮，變成一隻想台獨的狼。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140326

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