陸配小微、恩綺遭限期離境 兩人發抖音短片

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭移民署限期31日前離境。兩人繼昨天到總統府前拉布條陳情後，又分別在抖音發新影片，謝謝大家關心，並再度說沒有鼓吹武統。

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可，同時都限期於31日前離境。

兩人昨天在各自台籍先生的陪同下，前往總統府前陳情拉布條，訴求「還我母親權」。

除此之外，「小微」昨晚也在網路社群平台抖音發布短片，標題為「明天充滿了未知數，坦然接受一切發生」，她僅和大家問好，字幕還打上「我很好，一切交給時間」並簡短說「謝謝最近很多人對我的關心和問候」。

隨後，「恩綺」今天也緊接著在抖音上傳標題「坎坷的道路是成長的過程」的影片，她首先提到自己在台的直播之路，稱起初只是戶外旅遊主播，希望藉此讓兩岸分別看到兩地不同之處，但從2024年10月軍演起，她才轉成愛國主播。

「恩綺」指出，隨著軍演次數頻繁增加，台灣新聞隨處可見，這讓她感到害怕，自己和家人都不想要經歷戰爭，還說她以前在廣州工作認識很多台商，大家都希望和平統一，澄清自己並沒有鼓吹武統。

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「恩綺」說，兩岸都是她的家和愛的地方，在台生活已10多年，只要6年即可換護照但卻沒拿，若今天她台灣戶籍應可帶來安全，但她不後悔，不管多少人謾罵她吃愛國飯、蹭流量，自己都會坦然面對，依然堅定信念，認為抖音是她生活中的一份工作。

「恩綺」認為，台灣正在經歷一場綠色恐怖、顛倒黑白，才導致她不得不和親人分開，最後僅說「黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」。（編輯：張銘坤）1140329