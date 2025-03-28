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劉世芳遭列台獨幫凶：國台辦間接承認台灣有主權

2025/3/28 10:12（3/28 10:38 更新）
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內政部長劉世芳。（中央社檔案照片）
內政部長劉世芳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北28日電）遭國台辦列為台獨幫凶，內政部長劉世芳今天表示，國台辦很沒有禮貌，且很多行政、立法及司法等部門都有人被列入名單，國台辦等於間接承認台灣擁有行政、立法、司法等國家主權的象徵。

國台辦昨天表示，有部分台獨組織、分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，助紂為虐，國台辦對此嚴重關切，必須嚴懲，被舉報人員包括劉世芳，以及網紅八炯、陳柏源（閩南狼）等人，並指會依法追責。

立法院今天繼續進行總質詢，劉世芳在會前受訪時，對於被國台被列為台獨幫凶，她表示，國台辦對中華民國的官員很沒有禮貌，她的正式頭銜是中華民國內政部長。

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劉世芳指出，同時她也看到包括中華民國的行政、立法、司法等部門都有人被列入名單，國台辦等於間接承認台灣有行政、立法、司法，這不就是一個國家主權應該有的象徵嗎。對於國台辦的聲明或公告，她只有一句話，就是很沒有禮貌。

媒體詢問，是否會准許陸配劉振亞來台探親，劉世芳表示，不對個案作任何評估，這是移民署應該有的責任，未來如果有這樣的申請，就按照入出境管理辦法處理。（編輯：蘇龍麒）1140328

#國台辦
#劉世芳
#立法院
#八炯
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