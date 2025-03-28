海軍操演遭中國漁船監控掌握？顧立雄：不太可能

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（中央社記者王承中台北28日電）外傳與海軍中和軍艦擦撞的中國籍漁船正在監視海軍操演，國防部長顧立雄今天表示，國軍進行操演時，對於中國可能的監視作為，都會有預應方案。單一艘漁船就要來監視並了解操演狀況、獲取充分的情資，這應該不太可能。

海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦執行任務期間，於27日凌晨0時38分在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。已協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將釐清責任歸屬。

立法院今天繼續進行總質詢，顧立雄在會前接受媒體聯訪，對於外傳與中和艦擦撞的中國籍漁船當下正在監視海軍操演，他表示，國軍在做操演的時候，對於中國可能的監視作為，都會有預應方案。

顧立雄指出，單單一艘中國籍漁船就要來監視並了解國軍相關操演的狀況，並能夠獲取充分的情資，這應該不太可能。相關擦撞的原因，海軍也有請海巡協助蒐證，會進行相關肇事原因的調查。

對於國台辦譴責台艦擦撞漁船是惡劣行徑，顧立雄表示，國台辦一向講話就是這樣，他只能說，對於國軍應該要做的操演都會依規劃進行。

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媒體詢問，中國國防部發言人吳謙稱，近期在台海周邊軍演是對台獨分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴正警告。

顧立雄表示，國防部每天都會運用聯合情監偵的手段掌握台海周邊狀況，每天都會公布共機、共艦的動態，他認為現在在台海周邊沒有什麼特殊的狀況。（編輯：張良知）1140328