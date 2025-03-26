國台辦：收到323封台獨幫凶舉報 劉世芳八炯在列

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（中央社記者謝怡璇北京26日電）中國大陸國台辦官網今天上線「台獨幫凶」舉報專欄，國台辦晚間表示，截至下午5時已收到323封舉報郵件。被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及網紅八炯、陳柏源等人，並指會依法追責。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天晚間發布書面回應媒體提問，並作上述表示。根據公布的名單，被舉報為「台獨幫凶」的台灣人，除了政治人物以外，還包含公務員與網紅。

陳斌華表示，截至今天下午5時，「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」已收到323封舉報郵件。

根據陳斌華說法，被舉報人員包括內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、台獨網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等。

陳斌華對舉報內容聲稱，郵件控訴相關人員的「惡劣行徑」，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫囂獵殺陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

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陳斌華說明，國台辦將進一步核查相關舉報訊息，堅持以事實為依據，以法律為準繩，對這些「打手」、「幫凶」依法追責。

中國大陸國台辦官網今天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。國台辦發言人陳斌華今天於記者會上表示，有部分台獨組織、分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，助紂為虐，國台辦對此嚴重關切，必須嚴懲。對於證據確鑿、性質惡劣的人士依據相關法律追責、終身追責。（編輯：呂佳蓉）1140326