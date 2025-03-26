加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中國設新舉報專欄 綠委：台灣人不是被嚇大的

2025/3/26 15:18（3/26 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委邱志偉（右2）26日在民進黨中常會前受訪說，「我們台灣人不是被嚇大的」，堅定捍衛台灣主權、堅定守護台灣。中央社記者葉素萍攝 114年3月26日
民進黨立委邱志偉（右2）26日在民進黨中常會前受訪說，「我們台灣人不是被嚇大的」，堅定捍衛台灣主權、堅定守護台灣。中央社記者葉素萍攝 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北26日電）中國大陸國台辦官方網站今天上線「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。民進黨立委邱志偉今天說，「台灣人不是被嚇大的」，堅定捍衛台灣主權、堅定守護台灣。

中國大陸國務院台灣事務辦公室官網今天上線台獨幫兇舉報專欄，國台辦發言人陳斌華表示，設立專欄是為了追責部分台獨分子、側翼網紅充當打手，破壞兩岸和平發展，將依法追責證據確鑿的人士。

民進黨立委邱志偉下午出席民進黨中常會前受訪表示，台灣對於國台辦做的任何舉動都不會意外。

邱志偉強調，台灣人不是被嚇大的，台灣人也沒有任何疑惑，不會因為中國發表什麼言論、發表什麼專欄就有所退縮，堅定捍衛台灣主權、堅定守護台灣。

另外，陸配網紅劉振亞因涉武統言論遭令離境，昨搭機離台。陳斌華表示，兩岸婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，並指「民進黨當局」濫用司法欺凌兩岸婚姻群體。

google news透過 Google News追蹤中央社

對此，民進黨立委王世堅在民進黨中常會前受訪表示，國台辦愈幫亞亞出氣，台灣人就愈生氣，錯了就是錯了，還拗什麼。

王世堅說，如果台灣人嫁到大陸，說要武統中國、反攻大陸、解救同胞，中共做何感想，一定也是驅逐出境，這無庸置疑。（編輯：翟思嘉）1140326

#中國大陸
#中常會
#王世堅
#邱志偉
#國台辦
#民進黨
#陳斌華
邱志偉
財劃法修法 農業預算移出245億元引爭議轉發央視貼文矮化台灣 綠委提修法最高罰5萬可連續罰
陳斌華
富察被控煽動分裂國家判3年 八旗文化：非常難過台商被捕海協會致電回覆海基會 國台辦：子虛烏有
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：