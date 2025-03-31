加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林智勝引退賽9/5起大巨蛋連3場 征戰中職逾20年「會享受場上每個時刻」
首頁 / 社會

陸配恩綺涉武統言論 將從松山機場搭機離台

2025/3/31 15:31（3/31 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人與家人28日一起到總統府前拉開寫有「還我母親權」的布條陳情。（翻攝照片）
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論遭限期離境，兩人與家人28日一起到總統府前拉開寫有「還我母親權」的布條陳情。（翻攝照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北31日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。陸配「恩綺」今天下午已抵達松山機場，將搭乘晚上6時35分飛往中國成都天府的班機離開台灣。

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，2人限期於31日離境。另名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於25日晚間自行搭機離境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「小微」和「恩綺」曾於28日赴總統府前拉布條陳情，當晚又分別在抖音發布新影片，並提及「謝謝大家關心，重申未鼓吹武統。」

「恩綺」事後轉為低調，今天下午2時許向松山機場航空公司櫃檯報到，晚間將搭乘飛往中國成都天府的班機。另一名「小微」預估晚上可能現身機場，且有團體會到場聲援和抗議，警方已經預派大批警力在現場維護治安。（編輯：蕭博文）1140331

#抖音
#移民署
#松山機場
#總統府
#陸配
#亞亞在台灣
#劉振亞
#小微
#恩綺
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。陸配恩綺31日下午抵達松山機場，晚間將搭乘班機離開台灣。中央社記者劉建邦攝 114年3月31日
陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。陸配恩綺31日下午抵達松山機場，晚間將搭乘班機離開台灣。中央社記者劉建邦攝 114年3月31日
延伸閱讀
陸配小微、恩綺遭限期離境 兩人發抖音短片亞亞返陸 在福州機場被疑似便衣人員帶走去向不明武統言論是否立專法禁止 法務部：廣泛蒐集意見YouTuber解析亞亞在台灣影片：符合統戰策略、威脅話術影響台灣安全美智庫指台灣面臨中共秘密政治戰 建議加重間諜刑罰
恩綺
陸配涉武統言論限期離境 吳思瑤：勿挑戰公權力陸配小微、恩綺涉武統言論 劉世芳：1人已訂機票、1人仍在猶豫
小微
樂樂法利案 劉世芳：若覺得有處理瑕疵可訴願陳情陸配小微居留遭廢止稱被台灣政府欺負 移民署：依法辦理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：