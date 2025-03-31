陸配恩綺涉武統言論 將從松山機場搭機離台

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（中央社記者劉建邦台北31日電）陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，遭限期31日前離境。陸配「恩綺」今天下午已抵達松山機場，將搭乘晚上6時35分飛往中國成都天府的班機離開台灣。

陸配「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，2人限期於31日離境。另名涉嫌鼓吹武統的陸配「亞亞在台灣」劉振亞已於25日晚間自行搭機離境。

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「小微」和「恩綺」曾於28日赴總統府前拉布條陳情，當晚又分別在抖音發布新影片，並提及「謝謝大家關心，重申未鼓吹武統。」

「恩綺」事後轉為低調，今天下午2時許向松山機場航空公司櫃檯報到，晚間將搭乘飛往中國成都天府的班機。另一名「小微」預估晚上可能現身機場，且有團體會到場聲援和抗議，警方已經預派大批警力在現場維護治安。（編輯：蕭博文）1140331