卓榮泰：翁曉玲索部會資料先送政院核定 涉機密絕不給

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（中央社記者賴于榛台北29日電）國民黨立委翁曉玲索取戰時糧食配送地圖，引發關注。行政院長卓榮泰今天表示，已通令各部會，未來翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定才能提供，一旦牽涉國家機密、不應該給的，絕對不會提供。

民進黨今天下午在高雄三民公園廣場舉辦「人民是頭家」政策宣講會，卓榮泰、政務委員陳時中、內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲等人出席宣講。

卓榮泰致詞時表示，高雄8席立委都很稱職，也是他在立法院的民主護衛隊，但很多立委不然，像是國民黨立委黃建賓要求內政部提升內政部約聘雇人員薪資，可實際上相關預算已經被在野黨刪凍。

卓榮泰說明，國民黨立委翁曉玲日前向農業部索取戰時糧食儲備及供應地點的資料，翁曉玲常常扭曲憲法卻想要了解國安資料，「這是國安機密、國家機密，是妳要知道？還是妳要讓誰知道？」

卓榮泰指出，他無權要求翁曉玲，但為保障國家安全與民眾安全，他已經通令部會，未來翁曉玲若向部會索取資料，一律要先送行政院核定才能提供，一旦牽涉國家機密、不應該給的，絕對不會提供，由他來把關。

對於台電撥補受阻，卓榮泰認為，這是國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌兩人踐踏委員會審查專業，聯手霸凌逼台電漲價，雖然電價審議委員會昨天宣布上半年不調整電價，但是台電財務會繼續惡化，希望民眾共同呼籲立法院把補助還給台電。

卓榮泰也解釋，在野黨濫刪預算就是為了擴大民眾不安、加深社會裂痕、阻礙國家前進，甚至在野黨曾指預算要刪到民眾有感，現在則是刪到民眾反感，也希望民眾反感後要勇敢說出來。此時，台下有民眾高喊「要罷免」。

管碧玲宣講時提到，預算遭刪凍導致海巡艦艇無法歲修，甚至今年底本來要交艦的蘭嶼艦跟花蓮艦都得延後交船。

管碧玲現場播放海巡執法影片表示，影片可見中國海警違法進入台灣水域、中國漁船越境捕魚，海巡冒險執法，在野黨卻砍海巡相關預算，這不是刪一筆帳目，而是刪掉海巡的平安。

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陳時中則談及，政府預算是要用來推動國家進步、促進健康台灣、維持良好健保體質等，但在野黨卻刻意阻止政府，呼籲民眾把選錯的人，變成選對的人。

劉世芳宣講時強調，台灣有法律制度，卻有人來到台灣後說要武統台灣，但台灣不是吃素的，有國家制度、也會持續守護後代，希望高雄民眾能向其他縣市的朋友呼籲，為了顧未來、顧自己，一定要去參與連署，別讓在野黨持續糟蹋台灣人。（編輯：林克倫、張若瑤）1140329