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翁曉玲批索資須核定 政院：法治國家基本要求

2025/3/30 16:24（3/30 16:36 更新）
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行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北30日電）行政院長卓榮泰昨天說，國民黨立委翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定；翁曉玲則批評，卓榮泰好大官威，可見心中有鬼。行政院今天對此指出，個別立委索資需遵循相關規定與審核程序，這是法治國家基本要求。

翁曉玲索取戰時糧食配送地圖，引發關注。卓榮泰昨天表示，已通令各部會，未來翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定才能提供，一旦牽涉國家機密、不應該給的，絕對不會提供。

翁曉玲則在社群網站臉書（Facebook）表示，卓榮泰好大的官威，對立委問政資料竟拒絕提供，可見是心中有鬼，「怕我們查出更多的弊案？」當初國會改革法案增修「藐視國會」罰則，絕對是有必要的，可惜被一群大法官封殺了修法，爾後還是要再修法，否則不足以制衡這種狂妄無法無天的行政威權。

翁曉玲說，她對卓榮泰的關注沒那麼反感，甚至還有點得意，沒想到行政院這麼重視她的質詢，對於她所有提問索資，都要經過院長核定，不也是一種尊榮，同時還創憲政史上首例。

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，依立法院職權行使法規定，立法院院會及各委員會向行政部門索資，都有相關規定及程序，個別立委索資，也需要遵循政府資訊公開法及國家機密保護法等相關規定與審核程序，這是法治國家基本要求。

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李慧芝強調，鑑於翁曉玲很有可能再次索取涉及國家機密相關資訊，為求慎重，卓榮泰表示將親自把關，以確保國家安全。

李慧芝表示，對於國家安全重要資訊，政府一定會堅定立場，絕不站到後面去，行政院會站在保護國家機密、保障國家安全最前線，也請委員尊重國家憲法與憲政體制，與國家與人民站在同一戰線。（編輯：蘇志宗）1140330

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