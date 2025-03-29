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首頁 / 政治

國民黨「還錢於民」說明會桃園場 支持者喊反惡罷

2025/3/29 19:20（3/29 19:36 更新）
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國民黨29日在桃園舉辦「反惡罷、護民主」還錢於民政策說明會，桃園市長張善政（中）與國民黨主席朱立倫（右2）以及黨籍立委魯明哲（左）、涂權吉（左2）、呂玉玲（右）等人同台宣講。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月29日
國民黨29日在桃園舉辦「反惡罷、護民主」還錢於民政策說明會，桃園市長張善政（中）與國民黨主席朱立倫（右2）以及黨籍立委魯明哲（左）、涂權吉（左2）、呂玉玲（右）等人同台宣講。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月29日
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（中央社記者魯鋼駿桃園29日電）國民黨今天在桃園舉辦「反惡罷、護民主」還錢於民政策說明會，黨籍政治人物輪番上台宣講，與現場支持者一同高喊「反惡罷、護桃園」，呼籲一起反罷免。

國民黨今天下午在桃園市楊梅區埔心公園舉辦「反惡罷、護民主」還錢於民政策說明會，黨主席朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝，及黨籍立委謝龍介、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華及許宇甄等人到場，與支持者一起高喊「反惡罷、護桃園」。

在說明會上，邱奕勝表示，國民黨立委涂權吉上任1年多，為桃園爭取預算，沒做錯事還要被罷免，「相當不合理」；此外，民眾期待統籌分配款比例能調整，如今經許多立委努力完成修法，若行政院提出的覆議未過，希望政府尊重法律，若不執行，等同於不尊重公民。

謝龍介說，民進黨這次選舉打出的標語為「人民是頭家」，但去年才選出來的立委卻要被提罷免，民進黨為了讓國會過半、一黨獨大，想透過罷免案「重新來過」，質疑這不是把人民當頭家，而是當奴隸。

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張善政說，因有國民黨立委在國會努力，通過財劃法修法，統籌分配款調整後，未來桃園就有經費開通馬路、緩解交通壅塞，也擴建校舍、建新學校，以後就可不用再總量管制，盼民眾持續支持「桃園6名立委1個都不能少」。

涂權吉說，舉辦此次政策說明會是希望讓鄉親知道現在的政治險惡，民進黨為了推動大罷免，最近已出現許多不實文宣，疑似為了挑起民眾之間的仇恨，呼籲民眾團結，一起度過這次大罷免。（編輯：林恕暉）1140329

國民黨29日在桃園舉辦「反惡罷、護民主」還錢於民政策說明會，桃園市議長邱奕勝（右）也到場參與並致詞。左為國民黨立委涂權吉。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月29日
國民黨29日在桃園舉辦「反惡罷、護民主」還錢於民政策說明會，桃園市議長邱奕勝（右）也到場參與並致詞。左為國民黨立委涂權吉。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月29日
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