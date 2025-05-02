補件喪失原籍證明 邱垂正：取得完整身分安居樂業

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（中央社記者李雅雯台北2日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。陸委會主委邱垂正重申，清查作業是基於依法行政，取得完整在台身分，更能迎向安居樂業。

大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）2日舉辦母親節陸配關懷活動，邱垂正於會後受訪做出上述表示。

邱垂正表示，要求原陸籍人士依法放棄原籍證明，這是基於依法行政，主要原則與精神為落實兩岸單一戶籍制度，在台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）2004年3月1日第9之1條新規上路前來台設籍者，也必須補繳證明。

邱垂正指出，去年10月開始清查、通知補繳喪失原籍證明專案，政府在面對問題、承擔責任，對於有實務處理困難個案，政府也提供配套措施、替代方案；歡迎陸配在台落地生根，「擁有合法的身分，才能夠真正的安居樂業」。

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「只要有處理意願，政府一定會盡最大的努力來協助當事人完成」，邱垂正強調，接獲補件通知的當事人，只要有處理意願，不管遇到什麼樣的困難、障礙，政府一定會盡最大的努力加以協助、溝通。

海基會秘書長羅文嘉會後受訪表示，前陣子有在台陸配發表威脅台灣安全的言論，不過這是極少數案例，不是所有陸配群體都有類似想法；大多數陸配選擇留在台灣是出於認同這塊土地，希望社會大眾不要對於陸配群體有所誤解。（編輯：周慧盈）1140502