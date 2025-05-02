補件喪失原籍證明 移民署收件具結書約1200件

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（中央社記者李雅雯台北2日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，符合條件者可採具結替代或延後赴陸辦理；內政部政務次長馬士元說，目前收件具結書約1200件。

大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）2日舉辦母親節陸配關懷活動，馬士元會後受訪做出上述表示。

馬士元表示，要求在台定居的原陸籍人士補件喪失原籍證明，有部分陸配確實在取得相關證明時有困難，可採具結替代或延後赴陸辦理等方式處理，截至目前為止，已經收件具結書約1200件。

馬士元強調，已經收件具結書約1200件，包括選擇「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」兩類型，初步認定約900件符合資格，細節狀況有待詳查；倘若沒有符合可具結資格，政府也會全力協助當事人個案處理。

移民署代理署長林宏恩補充說明，初步認定約900件符合資格，其中申請具結方式替代件數663件、申請延後赴陸辦理件數約200多件，加起來約900件；其他約300件申請案件尚待釐清是否符合資格。

林宏恩指出，持續檢討相關程序，有些爭議案件會採個案處理，例如有當事人反映，在陸老家早拆除掉，沒有地址可以去與當地公安單位要求處理；有些當事人年紀很大、行動不便、子女不在身邊，這類型對象也會個案協助。

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移民署分3波通知要求在台定居的原陸籍人士補件喪失原籍證明，第3波對象為台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）2004年3月1日第9之1條新規上路前來台設籍者，移民署最新統計顯示，這波完成補件者目前計252人。

林宏恩強調，由於喪失原籍證明公證、驗證文書往返需要時間，整體作業流程所需時間約要花1個月至1.5個月，政府會基於公平與人道原則，提供民眾最大協助。（編輯：謝怡璇）1140502