移民署要求陸配補喪失原籍證明 陸委會：支持

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（中央社記者李雅雯台北8日電）內政部移民署要求部分在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，有些當事人時隔多年才被追件，造成困擾。陸委會表示，支持依法行政，對於有實際困難案例，政府將提供必要協助。

內政部移民署清查後發現，部分在台定居陸配未繳回喪失原籍證明，限期必須補繳，造成民怨反彈。立委沈伯洋8日也在社群揭露接獲數起陳情，有些陸配來台超過20年，現在才被追繳，相關文書資料遺失，目前也難赴陸處理、申請。

大陸委員會（陸委會）8日晚透過新聞稿表示，基於兩岸單一戶籍制，中國大陸人民取得台灣人民身分時，必須提出喪失原籍證明，大多數人均遵守法律提出。內政部移民署要求尚未繳交喪失原籍證明者補件，這是政府依法行政，給予支持。

陸委會指出，對於部分陸配與其家人反映當事人年事已高、在台設籍多年、難以返陸處理、取得法定文件等狀況，政府今天召開跨機關會議研商，對於有實際困難個案，將提供必要協助。

陸委會提到，內政部移民署即日起設置服務專線及電子信箱，提供有需要的民眾即時反映窒礙難行處，陳情人留下聯繫方式後，將會針對各個個案所反映的具體意見逐案處理。

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陸委會呼籲，當事人接獲公文通知後，若有前述困難情形，可向內政部移民署反映，只要在法律賦予主管機關權責範圍內，政府一定會積極協助每一個案，政府在落實相關法律規定之餘，一定會兼顧執行妥當性與人道需求。

內政部移民署8日透過新聞稿說明，目前獲准在台定居陸配約14萬多人，經清查發現，僅部分當事人尚未繳附喪失原籍證明；對於在台長住、安居樂業、奉公守法、認同中華民國的陸配，若有文件申請困難，政府絕對依法保障權益。（編輯：周慧盈）1140408