移民署長鐘景琨因生涯規劃 申請提早退休

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）移民署今天證實，署長鐘景琨原本將於7月屆齡退休，但基於家庭考量已申請提前退休，與媒體報導近期陸配議題無涉，純屬個人生涯規劃。

陸配亞亞、小微、恩綺因涉嫌鼓吹武統，居留許可遭廢止後陸續離境；緊接著，移民署要求部分在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，引發關注。

媒體報導，7月才屆齡退休的鐘景琨已申請提早退休，且疑似與近期陸配事件處理有關。移民署下午為此發布新聞訊息回應，鐘景琨退休一事，與媒體報導近期陸配議題無涉，純屬個人生涯規劃。

移民署表示，鐘景琨自民國71年任公職迄今已逾42年，任內兢兢業業、戮力從公，他於今年3月滿65歲後，基於家庭考量，希望能有更多時間與家人相處、含飴弄孫，所以提出退休申請。

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據了解，鐘景琨原預計於今年7月退休，但上個月就向內政部申請在3月滿65歲時，於4月退休並獲內政部批准，4月15日將是他最後一天上班日。

鐘景琨為中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、民國71年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員優等，曾任內政部入出國及移民署國境事務大隊副大隊長、大隊長、專勤事務第二大隊大隊長及移民署中區事務大隊大隊長、副署長等職務，學經驗豐富。（編輯：蕭博文）1140409