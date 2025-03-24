綠議員促解游智彬顧問職 張善政：不評論個人行為

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園議會民進黨團今天開記者會，指新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬闖立院發表歧視言論、大鬧議員服務處及騷擾罷團，要求解除顧問職務。市長張善政說，不評論市政外個人行為。

民進黨團今天在桃園市議會召開記者會，總召李宗豪表示，游智彬21日穿著印有桃園市政顧問的藍色背心進入立院搗亂。他詢問桃園市長張善政「游智彬的行為是你默許的嗎」。根據桃市府市政顧問遴選要點，市政顧問需符合特定專業資格，「游智彬憑的是什麼專業」，更質疑「桃市府市政顧問門檻到底有多低」。

黨團書記長魏筠說，她從2023年至今3度發函市府，要求提供市政顧問名單，都被當時的研考會（現改制為智慧城鄉發展委員會）拒絕，反觀台中市政府等市府顧問名單，網路上都可查到，2年前她就曾行文市府要求解除游智彬市政顧問職務，但市府回應尚難到達解除程度，讓她忍不住想問「2年來市府養出什麼樣的市政顧問」。

幹事長許家睿表示，游智彬以市政顧問做為「保護傘」，干擾立院、議員服務處，「令人質疑游智彬的行為是否為張善政授意」甚至干擾罷免團體也是張善政默許，要求張善政清查市政顧問名單，並依桃市府市政顧問遴聘要點解除游智彬職務。

市議員黃瓊慧指出，張善政上任3年，議員們卻還要不到完整的市政顧問名單，像游智彬這樣的市政顧問，在立法院、桃園市內多次製造事端，甚至騷擾罷免團體，令市民感到丟臉，更有市民透過市政信箱反映其誇張行為，黃瓊慧質疑游智彬是「紅統」份子，應解除市政顧問一職。

桃園市無黨籍議員于北辰也出席表示，游智彬曾向市府借用公園使用，卻對著于北辰的服務處叫囂2小時，現在游智彬更稱「他是市政顧問、代表市府」，令民眾質疑桃園市政顧問為何能霸凌立委、桃園市的議員甚至是公民團體，張善政不該繼續掩護這些行為，應該給市民交代。

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對於媒體詢問，張善政說，桃園市的市政顧問強調的是多元化背景，能給市政正面、建設性建議，至於市政以外的層面，市政顧問在外面的行為都是其個人行為，市府基於尊重市政顧問的立場，不會去評論或干涉市政以外的作為。另外，市府也沒有發給市政顧問制服或是背心，這個背心是游智彬自己做的，他在立法院的作為跟桃園市政完全沒有關係。

游智彬透過電話接受媒體聯訪時，否認大鬧立法院，他表示，桃園的市政顧問、市議員及市府團隊應該一起為桃園努力加油而不是互相傷害。他認為黃瓊慧遭到誤導，同時也否認挑釁公民團體的罷免活動，他表示，只是好奇教會怎麼會有政治活動，特別前往了解。（編輯：李錫璋）1140324