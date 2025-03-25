游智彬直播惹議 民進黨團再占主席台朝野對峙

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院會今天上午繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，由於民進黨立委再度對新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播提出質疑，並占領主席台抗議，立法院長韓國瑜宣布休息，目前朝野立委正在議場對峙。

國民黨提出反廢死、反戒嚴公投。由於18日立法院程序委員會未排定21日至25日院會議程，交院會處理。立法院會21日上午經表決，通過國民黨團提案，確定本次院會議程，並將反廢死、反戒嚴公投增列為討論事項。

影片來源：國會頻道

國民黨團原擬在21日院會中，經表決，將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但由於新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持立法院記者證進入議場2樓媒體採訪區直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，導致立院議事空轉。

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立法院會今天繼續開會，針對國民黨團所提的反廢死公投案進行大體討論，會議主席韓國瑜在上午9時宣布開會後，請民進黨立委陳培瑜上台發言，但現場的民進黨立委隨即提出「權宜問題」，並走上主席台，國民黨立委王鴻薇、張嘉郡一度也想要上主席台保護韓國瑜，但遭民進黨立委阻擋。

民進黨立委高喊「不要護航游智彬」，韓國瑜表示，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨即宣布休息10分鐘，離開議場。目前民進黨立委仍占據議場主席台，國民黨立委則在議場中央舉牌，高喊「民進黨治國無能、癱瘓國會」，雙方持續對峙。（編輯：林家嫻）1140325

民進黨立委25日再度對新黨副祕書長游智彬持立法院記者證進入議場2樓直播提出質疑，並占領主席台杯葛議事。圖為國民黨立委在議場高舉字牌批民進黨治國無能、癱瘓國會。中央社記者鄭清元攝 114年3月25日