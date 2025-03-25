綠占主席台杯葛議事 藍嗆開會到午夜

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（中央社記者王承中台北25日電）民進黨立委今天再度對新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播提出質疑，並占領主席台杯葛議事。國民黨團書記長王鴻薇表示，對民進黨團的行為做出最嚴厲的譴責。首席副書記長羅智強說，按照議事規則，施政總質詢可以到午夜12時。

立法院會今天繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，由於民進黨立委再度對新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播提出質疑，並占據主席台抗議，立法院長韓國瑜宣布休息，目前朝野立委正在議場對峙。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強等人，率國民黨立委在議場前召開記者會，高喊「民進黨治國無能，癱瘓國會」。

羅智強表示，民進黨的鬧劇全世界都在看，自台灣施行民主政治以來，非常罕見看到執政黨立委杯葛行政院長卓榮泰的總質詢。萬萬沒想到是在野黨願意和平理性，讓卓榮泰可以上台。

羅智強指出，按照議事規則，施政總質詢可以到午夜12時，今天就來看看，民進黨立委是多討厭卓榮泰，要把所有部會首長綁在立法院到午夜12時。

羅智強表示，前立法院長蘇嘉全在任內開放公民記者可以到立法院議場2樓採訪的慣例，如今卻成為民進黨癱瘓立法院的藉口。

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王鴻薇指出，按照表定議程，今天原本應該是這會期最後一次施政總質詢的政黨質詢，但民進黨一開會就霸占主席台，癱瘓議事。執政黨立委杯葛自己行政院長的總質詢，前所未聞。且民進黨團幹事長吳思瑤站上主席台後，還私下向立法院長韓國瑜表示要協商。

王鴻薇表示，堂堂執政黨立委不開會，跑去霸占主席台，不僅讓立法院議事空轉，連帶也讓行政院空轉，讓整個政府都空轉。真正癱瘓政府，讓政府無法做事的就是民進黨自己，國民黨團對民進黨團的行為做出最嚴厲的譴責。（編輯：蘇龍麒）1140325