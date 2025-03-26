國民黨團譴責柯建銘使用暴力送紀律委員會 徐巧芯將提告

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（中央社記者王承中台北26日電）在野黨昨天突襲將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，引發民進黨立委不滿。國民黨立委徐巧芯今天表示，民進黨團總召柯建銘昨天持拐杖砸主席台下方的桌子，拐杖斷掉的部分砸到她的手，已去醫院驗傷，會請律師提告。國民黨團則指出，會把柯建銘移送紀律委員會。

國民黨立委昨天晚間趁民進黨立委離開主席台後，趁勢站上主席台，請立法院長韓國瑜繼續開會，在人數優勢下，經表決將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，隨後韓國瑜宣布繼續對行政院長進行施政總質詢，經兩次通知，行政院長卓榮泰都未率行政官員列席備詢，最後韓國瑜宣布散會。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強、國民黨立委徐巧芯、陳玉珍等人，今天在立法院國民黨團召開「公然杯葛總質詢！卓榮泰毀憲亂政！無法無天！」記者會。

羅智強指出，國民黨團要譴責卓榮泰，不遵守憲政分際，在韓國瑜未宣布院會散會前，就逕自帶著行政官員離去，藐視國會，踐踏憲政的權力分立機制。

羅智強表示，國民黨團也要譴責民進黨立法院黨團，身為執政黨，竟然癱瘓行政院長總質詢，把台灣的臉丟光。最後要譴責柯建銘在國會殿堂上公然使用暴力，用拐杖攻擊徐巧芯，造成徐巧芯受傷，國民黨團會把柯建銘移送紀律委員會。

羅智強提到，韓國瑜未宣布散會，行政官員就應該在立法院內等待備詢，結果卓榮泰昨天還跑去跟韓國瑜講自己要離開，從頭到尾就沒打算要尊重憲政機制。昨天朝野私下溝通時，是柯建銘主張要讓行政官員離開，但國民黨團表示不行，而韓國瑜則沒有講話。

羅智強說明，昨天在朝野私下溝通時，國民黨團已經講得很清楚，按照議事規則，昨天會議時間自動延長到質詢結束，包括民眾黨團也提出同樣的議事規則，但柯建銘直接表態要讓行政官員走，就是不甩立法院，還用拐杖敲碎議場後方院長休息室內的煙灰缸。

徐巧芯也在記者會現場出示遭柯建銘的拐杖擊中手臂的傷勢，徐巧芯指出，昨天柯建銘持拐杖用力去砸主席台下方的桌子，不僅在桌上留下一個凹洞，拐杖還斷掉，而斷掉的部分就砸到她的手。

徐巧芯強調，昨天在議場看到柯建銘爆走，發現柯建銘情緒有些狀況，拿拐杖到處敲打，她就想從主席台前方移動，去提醒站在韓國瑜旁邊的國民黨立委張嘉郡，防止柯建銘把拐杖丟上主席台，剛好柯建銘正在拿拐杖敲擊主席台前方的桌子，她就不太敢過去。

徐巧芯描述，柯建銘持拐杖用力敲打桌子，結果半截拐杖就被打斷往她的地方飛去，而她則是用右手去擋，導致右手手肘有受到一些傷害。昨天也到台大醫院驗傷，確實診斷出有挫傷情況。

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徐巧芯認為，輔具不應該拿來當成兇器，柯建銘每次拿拐杖，是因為腿腳不好，用輔具也合情合理，可是今天怎麼會拿來當兇器，不僅破壞議場公物，還傷害其他人。柯建銘在昨天已經進入瘋魔狀態，很多人都跟柯建銘說不要這樣，但柯建銘不聽就是不聽，繼續用拐杖洩憤。

徐巧芯指出，她會請律師向柯建銘提告。昨天當柯建銘把拐杖打斷彈到她時，柯建銘第一句話只說「還我」，沒有表示不好意思。（編輯：張若瑤）1140326