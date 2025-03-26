民進黨團指25日院會會議無效 議場前排班要求韓國瑜說明

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（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，當天的會議是違法會議，因此表決無效，而28日院會將確認議事錄，黨團成員預做準備，拜訪立法院長韓國瑜及在議場大門前排班，希望韓國瑜有好的回應。

在議場前排隊的民進黨立委沈伯洋受訪指出，28日的院會將確認議事錄，但昨天的會議除了是違法會議，這2項公投案更是不存在的議題，且當中的反戒嚴公投更會使台灣門戶洞開，不能讓違法開會的行為持續下去，要擋下來。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投排入議程，並在藍白立委人數優勢下，將公投案逕付二讀。民進黨團總召柯建銘當天表示，會議當然無效，即便中選會接受，民進黨團也會去聲請釋憲及暫時處分。

柯建銘今天率民進黨團成員召開記者會後，吳思瑤等民進黨立委前往韓國瑜辦公室抗議，另外也有民進黨團成員赴立法院議場大門前排隊，待28日院會開會時，能第一時間遞案並進入議場。

為何民進黨團要在議場前排班，吳思瑤受訪提到，28日的立法院會開始後會確認議事錄，但25日的院會在違法會議下，所進行的表決也是違法表決、一定無效，因此民進黨團超前部署、預做準備。

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吳思瑤說明，民進黨團成員今天分兩邊，一邊去向韓國瑜及立法院秘書長周萬來表達立場，請他們說明25日院會引用的議事規則有所錯誤，這是禮貌性拜訪，希望韓國瑜可以找出解決方案，或是要在28日院會強行確認議事錄，另外一邊就是到議場大門前排班，希望韓國瑜、周萬來有好的回應。

媒體追問，如果韓國瑜沒有好的回應該如何處理。吳思瑤回應，繼續排班，28日的院會見招拆招。（編輯：張若瑤）1140326