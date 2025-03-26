前議員莊玉珠訴請確認民進黨籍存在 一審勝訴

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（中央社記者劉世怡台北26日電）前台南市議員莊玉珠不滿民進黨於民國103年間，以她未在市議會議長選舉中亮票為由開除黨籍，提出黨籍確認之訴。台北地方法院今天判決莊玉珠勝訴。可上訴。

民國103年的台南市議長選舉，擁有過半29個席次的民進黨推出賴美惠尋求連任，敗給國民黨的李全教。民進黨檢討敗選原因，除調查是否涉及金錢或利益交換，也開除陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5名議員黨籍。

莊玉珠不服，向法院提出確認黨籍存在訴訟。她主張，當時是民進黨黨員及台南市議會第2屆議員當選人，民進黨以她未遵守台南市議會黨團一致性投票決議亮票，屬違犯黨紀行為，於103年12月31日舉行第4次中評會，決議開除黨員資格，此除名處分明顯違法，應屬無效。

台北地方法院指出，人民團體 （包括政黨法人）對會員（會員代表）所為的除名處分，屬於完全剝奪人民的結社自由，須嚴格要求其決議方法，以保障憲法第14條所賦予人民結社自由的權利，因此黨員的除名，須經最高權力機關即會員或（會員代表）大會決議。

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北院指出，本案不適用106年公布施行的政黨法，應依當時法律人團法及民法相關規定審理，依人團法及民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當年是由中評會做成的裁決，而非黨員代表大會做成或追認，因違反強制規定屬於無效。

台北地院審酌，中評會對莊玉珠所為除名處分，違反人團法規定，應屬無效，莊玉珠仍屬民主進步黨的黨員，判決莊玉珠勝訴。可上訴。（編輯：方沛清）1140326