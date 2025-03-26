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民進黨台中市議員聲援罷免團體 街頭宣講衝二階連署

2025/3/26 12:17（3/26 13:06 更新）
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台中市公民罷免團體正積極展開二階連署行動，民進黨台中市議員陳俞融（前左1）與陳淑華（前左2）26日進行街頭宣講，號召民眾加入二階連署行列。（陳俞融提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月26日
台中市公民罷免團體正積極展開二階連署行動，民進黨台中市議員陳俞融（前左1）與陳淑華（前左2）26日進行街頭宣講，號召民眾加入二階連署行列。（陳俞融提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月26日
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市公民罷免團體完成一階連署後，正積極展開二階連署行動，民進黨台中市議員陳俞融與陳淑華今天進行街頭宣講，號召民眾加入二階連署行列。

為衝刺二階連署書收件數，罷免團體表示，將持續深入市場、社區進行宣講，擴大連署規模，盼時間內達標，讓這場公民行動發揮最大力量。陳俞融與陳淑華聲援罷團，上午街頭宣講，民進黨前台中市黨部主委賴奇宏也前來聲援。

陳淑華強調，因為藍白兩黨聯手惡意刪減中央預算，導致許多政府施政計畫受阻，影響範圍遍及民生關鍵政策；這些預算原本都是為了改善市民生活，現在卻因藍委杯葛，讓許多政策停滯，民眾權益大受影響；她呼籲市民踴躍參與罷免行動，時間非常緊迫，必須在4月底前完成二階連署，才能繼續罷免不適任立委行動。

陳俞融則表示，藍白聯手刪除中央預算高達2000億元，嚴重影響民生，包括影響捷運建設、行人安全、社會住宅，甚至影響到長照與托育政策，這些都是直接攸關市民生活重大議題；她呼籲大家用行動守護台灣，衝刺二階段連署，讓罷免行動順利推進，並強調「台灣要走在正軌，人民就要站出來！」

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陳俞融認為，罷免是一場公民運動，人民有權檢驗立委表現，若國會立委倒行逆施，阻擋國家發展、不顧市民福祉，就應面對人民檢驗，也將用街頭宣講方式，讓罷免行動順利推進，汰除不適任立委。

對此，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，繼22日在台中市黨部舉辦「惡罷退散」在野相挺大集合行動後，今晚起還將陸續舉辦3場；之後，也考慮再舉辦大型反罷活動回應。（編輯：陳仁華）1140326

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