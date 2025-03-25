立院總質詢卓榮泰未率官員列席 韓國瑜：深表遺憾

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院長韓國瑜今天處理國民黨團所提兩項公投案逕付二讀後，宣布繼續進行對行政院長的總質詢。由於經立院兩次通知，行政院長卓榮泰都未率官員列席，韓國瑜表示，深表遺憾，請行政院官員務必到立法院備詢，履行憲政義務。隨後宣布散會。

新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播惹議，民進黨立委今天再度占領主席台杯葛議事。國民黨立委於晚間6時許趁民進黨立委離開主席台後，趁勢站上主席台，請立法院長韓國瑜繼續開會，在人數優勢下，經表決將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀。

在處理完討論事項後，韓國瑜在晚間7時45分許，宣布進行施政質詢，並請議事人員通知行政院長及閣員列席備詢，隨後韓國瑜再度宣布休息，而表定第一位質詢的國民黨立委蘇清泉則在質詢台等待。

韓國瑜在晚間8時15分許進入議場宣告，已經請議事人員聯絡行政院官員列席並備質詢，但卓榮泰還未依照規定率同各部會首長列席備詢，所以無法進行施政質詢。為了表達尊重，再等30分鐘，請議事人員再次通知行政院官員到立院備詢。隨後韓國瑜再次宣布休息。

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晚間8時46分，韓國瑜進入議場宣布繼續開會，他表示，已經請議事人員通知行政院官員列席備詢，但行政院官員尚未到立院列席備詢，所以無法進行施政質詢。

韓國瑜指出，對於立法院長沒有宣告散會，行政官員逕自離開立院，並經立院兩次通知，均未列席備詢，他深表遺憾。請行政院官員務必依照憲法的規定，到立法院備詢，履行憲政義務。有關21、25日院會排定的質詢順延至下次院會繼續進行，韓國瑜隨即在晚間8時48分許宣布散會。（編輯：林興盟）1140325