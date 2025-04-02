花蓮縣議長張峻挺罷免傅崐萁 綠：凸顯非關藍綠

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮縣議長張峻今天表態支持罷免國民黨籍立委傅崐萁引發地方議論，民進黨議會黨團說，凸顯「罷傅」已非關藍綠，而是「花蓮鄉親受夠了」。

對於張峻表態「罷傅」，國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿表示，深表遺憾且嚴正抗議，並指出張峻2022年因貪污判刑而依黨章未被國民黨提名，強行參選違紀在先才開除黨籍。是否「藍皮綠骨」向綠營靠攏，又長期與綠營親近站台，「誰才是毒瘤，人民的眼睛是雪亮的，不言可喻」。

曾任國民黨花蓮縣黨部主委的張峻，今天署名在地方報頭版刊登廣告並與臉書同步，表態支持罷免傅崐萁；張峻說，反對大罷免，但支持罷免傅崐萁，否則花蓮將永遠停滯不前。

張峻接受媒體聯訪表示，最近得知罷免傅崐萁連署的進度似乎變慢，因此選擇這個時間點出來站出來呼籲大家一起來罷免，「最近我也常接到一些長官打電話來關心，他們關心不是說怕傅崐萁被罷免，而是希望趕快罷免傅崐萁」。

「花蓮人應該要厭倦了，不要再兩夫妻輪來輪去，否則花蓮完全沒有改變」，張峻說，傅崐萁長久以來在花蓮的操作就是藍綠對決，就是像議會操作分裂，讓兩派人互相仇恨，「這是傅崐萁慣用的手法，非常的惡劣，希望大家清楚，我們不是在犯罪，罷傅不是犯罪，呼籲大家一定要勇敢站出來」。

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對於有人認為此舉是張峻參選縣長的起手式，他說，個人去向目前根本不是重點，「現在就是趕快成功二階連署，然後順利進入投票罷免傅崐萁」。

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧說，張峻表態是告訴大家罷免傅崐萁已經不是藍綠的問題，要集合所有「反傅」的勢力讓這股力量、聲音可以展現出來，花蓮要發展，要迎接新的花蓮，所有鄉親一起努力。（編輯：黃名璽）1140402