立院議事停擺民眾黨批借題發揮 綠反指轉移焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北25日電）民眾黨立法院黨團今天指出，民進黨團假藉探討媒體證發放問題，杯葛議事；民進黨團幹事長吳思瑤說，難道是因被踢爆新黨副秘書長游智彬所持媒體證與民眾黨有關，就急著轉移焦點。

立法院會今天上午繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，由於民進黨立委再度針對持「台灣威卜菸草減害網路媒體」採訪證的游智彬在議場2樓與議事人員、助理引發衝突提出權宜問題，並占領主席台抗議，立法院長韓國瑜則宣布休息。

民眾黨立法院黨團透過媒體群組表示，21日與今天院會時間，民進黨團借題發揮，假藉探討媒體證發放問題，行杯葛議事之實。回顧2016年，許多獨立媒體質疑立法院採訪換證制度，以具有公司商業執照的大媒體為主，排擠雜誌與獨立媒體，使新聞自由遭限縮。

民眾黨團說，2016年政黨輪替後，民進黨高舉進步價值，由時任立法院副院長蔡其昌召開公聽會，邀各大小媒體共商，研議開放進入立法院採訪、使人民更接近公共議題的方式。

民眾黨團指出，短短9年，民進黨揭櫫的進步與民主價值，已被狠狠踐踏，民進黨因人設事、借題發揮，看到非友好民進黨的團體或個人就開槍、打壓，將「採訪權之給予」變成民進黨控制媒體的手段、打壓異己的工具，兩相對照、實在諷刺。

民眾黨團說，善意提醒民進黨立委，據立法院議事規則第22條「本院會議開會時間為上午9時至下午6時。但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止」，因此已提案希望韓國瑜能落實議事規則，請民進黨立委切勿當薪水小偷，沒質詢完不能下班。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，原來在民眾黨的眼裡國會尊嚴是借題發揮，對於統促人士大鬧立法院是不值得一顧的事情。

吳思瑤說，國會尊嚴與安全是大家的，到底有多少「游智彬們」長驅直入、滲透國會，難道是因為被人踢爆，游智彬所申請的媒體證與民眾黨有關，甚至是民眾黨協助取得的，是否因為這樣就急著甩鍋、轉移焦點。

透過 Google News 追蹤中央社

民進黨團書記長陳培瑜在臉書撰文提到，她和民進黨團成員一直守在立法院議場，只為了阻止2個極具爭議、卻與事實不符的公投提案，一個是「反戒嚴」，但台灣早就是民主社會，根本沒有戒嚴，另一個則是「反廢死」，但台灣目前並沒有廢除死刑。

陳培瑜說，堅守議場並不是為了對抗誰，而是為了守住社會討論的理性底線，也不希望孩子們長大的社會，是一個被政治操作和恐懼言論推著走的環境。（編輯：林興盟）1140325