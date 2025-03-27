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綠委議場前排班 藍：是否強力排除看民進黨動作

2025/3/27 17:24
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（中央社記者王承中台北27日電）立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團認為當天會議違法，26日在議場前排班。對於是否會確保28日院會順利進行，國民黨團總召傅崐萁今天表示，會用非常審慎態度，強力排除是選項之一，還是要看民進黨團明天所展現出來的強度。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄，民進黨立法院黨團認為當天會議違法，26日開始在議場前排班。民進黨團今天行文立法院長韓國瑜要求召開朝野協商解決。韓國瑜說，會來協調。

對於明天國民黨立法院黨團是否會確保院會順利進行，國民黨團總召傅崐萁今天在立法院受訪時表示，國民黨團會用非常審慎的態度，強力排除當然是選項之一，但還是要看民進黨團明天所展現出來的強度。

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傅崐萁指出，現在大法官人事案已經送進立法院，行政院長總質詢也還沒結束，而接下來還有國安相關法案、預算解凍案待立法院處理，民進黨團要這樣繼續癱瘓國會、癱瘓國家行政系統，以及癱瘓司法院嗎，這應該要讓全民都知道。

對於是否參加韓國瑜召集的朝野協商，傅崐萁表示，基於尊重院長召集的協商，國民黨團會出席。（編輯：翟思嘉）1140327

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