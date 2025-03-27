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綠質疑立院25日院會無效 行文韓國瑜召開朝野協商

2025/3/27 13:07（3/27 14:16 更新）
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民進黨立法院黨團抗議立法院25日院會會議違法、表決無效，黨專幹事長吳思瑤出示立法院發出的公文說，25日違法會議的議事錄尚未確認，但韓國瑜26日已經讓周萬來發出正式公文，表示這2個公投即刻啟動的1個月協商期。中央社記者林敬殷攝 114年3月27日
民進黨立法院黨團抗議立法院25日院會會議違法、表決無效，黨專幹事長吳思瑤出示立法院發出的公文說，25日違法會議的議事錄尚未確認，但韓國瑜26日已經讓周萬來發出正式公文，表示這2個公投即刻啟動的1個月協商期。中央社記者林敬殷攝 114年3月27日
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（中央社記者林敬殷台北27日電）立法院會25日在表定開會時間結束後，通過由藍白立委提案，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀。繼昨天質疑違法會議、非法表決，要立法院長韓國瑜當面說明，民進黨立法院黨團今天行文韓國瑜要求召開朝野協商，不排除對韓國瑜、立法院秘書長周萬來提告。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，黨團總召柯建銘指出，如果前天的非法集會與表決可以算數，韓國瑜及藍白立委乾脆24小時隨時想開會就去開會，議事人員都韓國瑜在指揮，要通過什麼法案儘管來，大請客、大放送，韓國瑜有種就這樣幹，民進黨團會集體蒐證，讓所有人集體被法辦。

柯建銘表示，他對韓國瑜造成立法院亂象、無法無天、立法院完全赤化，幾乎等於中國人民大會堂，提出最嚴厲的指控。周萬來與立法院議事人員沆瀣一氣，民進黨團昨天去找韓國瑜、周萬來，人都不在，難道是畏罪潛逃嗎，兩人昨天連立法院正式的院務會議都不敢開，何其可恥，「只要韓國瑜維持議事中立，什麼事都沒有」。

黨團幹事長吳思瑤也提到，民進黨團昨天前往韓國瑜與周萬來辦公室，要求說明違法表決內容，但韓國瑜整天神隱不上班，更臨時取消重要的院務會議，做賊心虛、畏罪潛逃，該開的會不開，不該開的會卻硬開，以後立法院就當夜總會就好了，韓國瑜三更半夜來開會，愛通過什麼法案，藍白就通過。

柯建銘強調，不可能讓韓國瑜得逞，民進黨團會立刻發出朝野協商通知，請韓國瑜即刻召開朝野協商，同時也要對周萬來與議事人員依違反公務人員服務法提告。

至於國民黨團昨天說要把柯建銘送紀律委員會，柯建銘回應，民進黨團要把韓國瑜與藍白立委全部送紀律委員會，開會時間過了可以開會啊，立法院可以這樣嗎，若顛倒是非如此，就讓人民公審藍白立委的罪行。

黨團幹事長吳思瑤談及，立法院不能這樣偷雞摸狗，當天院會非法會議、違法表決，國民黨霸王硬上弓，韓國瑜更要讓這2個假議題的公投案往前推進，成為既成事實。

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吳思瑤出示立法院發出的公文說明，25日違法會議的議事錄尚未確認，但韓國瑜昨天已經讓周萬來發出正式公文，表示這2個公投即刻啟動1個月協商期，韓國瑜及藍白當家的立法院，偷雞摸狗，吃相難看，莫此為甚。

吳思瑤指出，民進黨團心知肚明藍白不會理會，但民進黨要捍衛的是制度，「人會走，但制度要留下來，立委會被罷免，但國會制度必須被捍衛」。（編輯：張若瑤）1140327

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反廢死反戒嚴公投案逕付二讀 綠指會議無效 藍反批不甩議事規則民進黨團指25日院會會議無效 議場前排班要求韓國瑜說明
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