藍提反廢死反戒嚴公投 卓榮泰盼能停止就停止

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（中央社記者王揚宇台北25日電）國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，列入立法院會議程，並擬逕付二讀。行政院長卓榮泰今天受訪說，過去他已說過很多次，這2個議題是不存在的公投題目，希望國民黨再想想，可以停止就停止下來，勿再給社會添上負面感覺。

國民黨團原擬在21日的立法院會中，將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但當天新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持立法院記者證進入議場2樓媒體採訪區直播，並與在場記者、民進黨立委吳思瑤助理發生爭執，引發民進黨立委質疑並占據主席台抗議，立法院議事空轉，藍營兩項公投於25日的院會再戰。

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立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題受訪表示，期待議事能順利進行，更期待未來社會討論的法案是有益社會發展，而這2個不存在的公投題目，他已說明過很多次。

卓榮泰認為，國民黨內部也有矛盾的想法下，希望國民黨再想想，可以停止就停止下來，不要讓民眾再給國民黨添上一筆負面感覺。（編輯：蘇龍麒）1140325