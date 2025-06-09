黃國昌批大惡罷重回一黨專政 號召對抗違法濫權

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）多個罷免藍委團體完成二階連署送件，台灣民眾黨主席黃國昌今天說，對民進黨政府試圖藉「大惡罷」重回一黨專政老路，民眾黨不會坐視不管，將號召支持者與民眾對抗違法濫權。

黃國昌上午參加立法院教育及文化委員會主辦「考察新北市國民教育充實教學環境設備及校園修繕」行程，結束後他與中國國民黨籍立委葉元之接受媒體聯訪。

面對媒體詢問罷免國民黨立委與民進黨立委的二階送件是31比0，民眾黨是否與國民黨合作，黃國昌說，目前未和朱立倫有進一步討論，不過，民主進步黨政府試圖藉由「大惡罷」重回一黨專政老路，民眾黨不會坐視不管，未來將號召支持者與民眾站出來，共同對抗違法濫權與民主倒退。

媒體追問，有網友質疑黃國昌2月發起護民主反威權「掃除綠衛兵」行動效果不彰，黃國昌回應，「這種見縫插針的話就不用講了」。

葉元之表示，目前國民黨就是積極應對，今天最主要是委員會考察，了解板橋多所國小所面臨的狀況，「黃國昌的服務處也在板橋，我們就一起來為板橋打拚。」語畢，黃國昌主動向葉元之握手並說「元之，加油」。

此外，行政院長卓榮泰日前說，審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，他強調，這不是報復心態，而是一個輪迴。媒體詢問黃國昌對「輪迴說」看法。

黃國昌表示，行政院長現在講話比較像是幫派的幫主，不太像是一個依法行政的行政院長，在一個民主憲政的法治國家，行政部門提出預算，立法委員作為立法機關進行監督，這是天經地義，「行政機關的預算，國會不准刪減，大概就是北韓與中華人民共和國，怎麼民進黨現在對於民主憲政基本的認知會退步到這種程度？」

他說，2025年是史上最高預算，國會針對預算浮濫進行合理刪減，在刪減的通案提案中，沒有提到要刪減地方政府的補助款，但卓榮泰全拿地方政府補助款動手，造成的惡果就是地方政府面對弱勢族群、社福的支出，沒有足夠經費因應。

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黃國昌指出，行政院長不談民主憲政的法律、不談依法行政，完全憑個人好惡，發表類似宗教家的言詞，用宗教當作比喻，凸顯卓榮泰沒有慈悲心，並呼籲不要再用奇怪言語轉移問題的焦點。

行政院發言人李慧芝昨天說，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140609