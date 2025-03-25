夏奇拉演唱會吸金 估為墨西哥帶來1.6億美元收益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市24日綜合外電報導）哥倫比亞流行樂天后夏奇拉（Shakira）的歌迷一窩蜂飛往墨西哥，親睹偶像演唱會風采。根據當地商會，這股熱潮預計將為墨國帶來逾1.6億美元經濟收益，突顯大型音樂活動的經濟影響力。

法新社報導，擁有約900萬居民的墨西哥市（Mexico City）是拉丁美洲和其他國際明星的熱門演出地點，這些明星吸引了來自墨國全國各地和國外的大批粉絲。

32歲的瑪莉亞（Maria）專程從宏都拉斯飛來墨西哥市，以在可容納6萬5000人的GNP體育場（GNP Stadium）觀賞夏奇拉「女人不哭」（Women Don’t Cry Anymore）世界巡迴演唱會。

單是在機票、飯店和演唱會門票上，瑪莉亞就花費近1000美元（約新台幣3萬3000元）。

她告訴法新社：「飛往墨西哥市的直飛班機滿座，所以我得轉機好幾次。」

來自墨國北部奇瓦瓦市（Chihuahua）的德班妮（Devanhi）則為了這次演唱會在墨西哥市停留5天，共花費超過1000美元，其中400美元用於購買演唱會門票，200美元則是機票開銷。

根據墨西哥全國總商會（National Chamber of Commerce）當地分會，夏奇拉本月在墨西哥市的7場演唱會預計將帶來超過1.6億美元（約新台幣53億元）的經濟效益。

商會估計，這筆收益近半源自約45.5萬張門票的銷售。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

墨西哥市商會（CANACO）指出，飯店和其他類型的住宿預料將收穫4390萬美元，餐飲業則將賺進約2700萬美元。

根據商會資料，這波熱潮將超越美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）2023年在墨西哥市舉行4場演唱會所帶來、估計達5000萬美元的經濟效益。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1140325