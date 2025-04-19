3年改造 中正體育場變「高雄Highline」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄市中正體育場改造後今天啟用，首場活動迎來地球日活動。高雄市長陳其邁說，歷經3年改造，拆除部分看台高度，2樓的高架天空步道保留歷史結構，融合創新設計。

陳其邁致詞時說，原中正體育場是高雄重要的門戶，歷經3年的改造，將華麗轉身為全民的運動場，開放的空間沒有圍牆、仰望藍天，結合周圍各項運動的多樣設施，，2樓長約600公尺的高架天空步道保留歷史結構，融合創新設計，誕生全新風貌的苓雅運動園區。

陳其邁表示，原中正體育場陪伴高雄市民走過40個年頭，曾是搖滾天王麥可傑克森（Michael Jackson）來台演出場地，如今在建築師邱文傑的構想、市府團隊的努力及議會的監督下，結合循環經濟、環保、永續發展的理念，拆除原有看台三分之二的結構，重生為環保石籠外牆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為響應4月22日世界地球日，陳其邁現場也踩踏飛輪發電，呼應「全民綠行動，地球更有力」。媒體聯訪時他提到，樂團Coldplay倡議環保，之前在高雄開演唱會時，舞台部分電力是由歌迷踩踏飛輪發電，邀請民眾趁著地球日活動，一起來體驗飛輪踩踏發電，讓健康與環保兩者兼顧。

高雄市政府運動發展局說明，未來「苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park」也將串連衛武營國家藝術文化中心、苓雅運動中心及捷運O9聯合開發案，形成高雄新的運動與文化核心，成為高雄旅遊的新景點，將可吸引更多遊客、市民。（編輯：李亨山）1140419

高雄市中正體育場歷經3年時間改造，轉身為全民的運動場，市府定位為「苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park」，開放的空間沒有圍牆、仰望藍天，並結合周圍各項運動的多樣設施。中央社記者林巧璉攝 113年4月19日