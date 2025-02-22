跟進泰勒絲經濟學 高雄3策略促巨星來台拚出57億產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）後疫情時代，美國流行天后泰勒絲巡迴演出，為美國帶來約57億美元的經濟效益，遠高於全球50國GDP加總。「泰勒絲經濟學」一詞橫空出世，力求產業轉型的高雄市找到翻轉契機，有著天時地利，高雄演唱會經濟愈來愈蓬勃，去年創造逾新台幣57億元觀光產值。

「泰勒絲經濟學」是由彭博於2022年首度創造，指的是美國天后泰勒絲（Taylor Swift）在美國舉行巡迴演唱會，具備後疫情時代需求衝擊的所有因素，需求激增、供給有限、價格哄抬、壟斷指控，以及客戶願意支付幾乎任何費用，而創造的龐大經濟效益。

2023年3至8月，泰勒絲在全美20座城市舉行53場「時代巡迴演唱會」，她的粉絲為了參加各地的巡演，在門票、官方周邊商品、飯店住宿、餐飲及服裝等方面的花費，估計每場演唱會約9300萬美元，每人平均花費約1330美元，相當驚人。

眼見「泰勒絲經濟學」在全球各地發威，這讓從重工業發跡，力求產業傳型的高雄市，找到蛻變機會。

高雄市長陳其邁定調全力推動演唱會經濟後，只要一有演唱會，就視為整個城市的嘉年華，所有局處總動員，從高鐵左營站、捷運轉運站或是各商圈、夜市，都有相關行銷活動，一踏入高雄，就能感受音樂盛宴的氛圍。

2023年至2024年，韓國女子天團BLACKPINK、Coldplay、紅髮艾德Ed Sheeran、日團ONE OK ROCK、韓國人氣男團Stray Kids、以及Take That（接招合唱團）等國際大咖藝人相繼選定高雄開唱。

高雄市是如何從重工業城市，一舉轉變為演唱會之都，高雄市副市長李懷仁表示，高雄採3大策略，首先是有完整的演唱會經濟產業鏈；第2，彈性審查機制；第3是活動設計均以歌迷為導向。

李懷仁說明，高雄市有可容納5萬人的世運主場館、1.5萬人的高雄巨蛋，以及1000人或5000人之間的高雄流行音樂中心，不同層級、不同需求的藝人，可選擇不同規模場館。

其次，以台北為例，台北小巨蛋最常舉辦演唱會，但一年僅審查2次，相較之下，高雄講求效率及彈性，直接拉高到副市長層級審查，且「7天內一定審完」，才能在國際巨星釋出檔期時，拚手速搶贏其他城市。

李懷仁解釋，國際藝人釋出場次往往「突然蹦出來」，舉例來說，某藝人決定亞洲巡迴，可能在日本安排3場，但最後只有2城市敲好場地，此時演唱會主辦單位就會同步洽詢周邊國家如台灣、韓國、新加坡有沒有意願，「就看誰能先告訴他，場地會留給你，完全是拚速度」。

為了奪得先機，高雄市政府由副市長層級審查，力求7天內有結果，且演唱會舉行的2個月至1個半月前，會有跨局處會議，台鐵、高鐵、民航局、農委會、衛福部等相關單位全部出席，掌握所有主辦單位需求並協調。

李懷仁指出，演唱會牽涉非常多政府單位，放煙火得找消防局及場地主管局處溝通，搭舞台要找建管處，接駁車要找交通局，如果要主辦單位分頭接洽，非常耗時；高雄市政府會前召開的跨局處會議，可以討論藝人包機到高雄之後快速入關事宜，以及與機場協調，歌迷若要接機，機場大廳如何安排，「一個會議把主辦單位所有需求，一次談完」。

第3策略是以歌迷導向的行銷方式，如高雄市政府搭配演唱會，串聯在地夜市、音樂餐廳、商圈、KTV，推出前夜祭活動，以及憑演唱會門票，可以在高鐵、夜市、轉運站等處兌換夜市券，營造派對氣氛，也可讓演唱會周邊商品販售效益極大化。

高雄市政府全力催動演唱會經濟，而且有著疫後消費反彈「天時」，各規模場館一應俱全「地利」，加上跨局處總動員「人和」。李懷仁表示，2023年開局很順利，2024年開始有絡繹不絕的感覺，據統計，2024年國內外知名大咖藝人接連在高雄舉辦演唱會上百場以上場次，吸引超過171萬人次，創造逾57億觀光產值，「今年不會比去年差！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李懷仁提到，高雄市發展承載著歷史因素，如何引導產業轉型，是市政府的重要課題，如今又有淨零轉型的大目標，不太可能再去發展新的工業。

而演唱會經濟，正好給予高雄市新的思維，碳排相對少，又可結合高雄推動觀光的策略，刺激周邊餐飲、旅館，進而拉抬高雄消費能力，創造更多工作機會。李懷仁期許，希望高雄能夠乘著演唱會經濟，帶起服務業能量，促進城市的永續轉型。（編輯：潘羿菁）1140222