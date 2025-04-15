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大阪「台灣祭」 僑界盼複製東京等地展現外交力量

2025/4/15 21:32（4/15 21:36 更新）
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印太戰略智庫12、13日在日本大阪舉行「台灣祭」，現場擺設攤位吸引日本民眾參與。中央社記者吳書緯大阪攝 114年4月15日
印太戰略智庫12、13日在日本大阪舉行「台灣祭」，現場擺設攤位吸引日本民眾參與。中央社記者吳書緯大阪攝 114年4月15日
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（中央社記者吳書緯大阪15日電）大阪世博13日開幕，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與，印太戰略智庫與台僑12、13日在大阪市中心舉行「台灣祭」。國策顧問、大阪台灣同鄉會長謝美香今天說，希望將類似的活動模式複製到東京、名古屋等地，延續台灣的僑界外交力道。

2025年世界博覽會（大阪世博）13日舉行開幕剪綵典禮，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與。台灣祭則是12、13日在大阪車站前的百貨公司廣場舉行，由印太戰略智庫、黑熊學院、486團購及僑團等單位設置攤位，並有歌唱演出；主辦單位估計，約5000人參與活動。

主辦單位印太戰略智庫執行長矢板明夫今天表示，透過在大阪世博開幕之際，全世界的媒體、觀光客聚焦日本時，在大阪車站前方舉辦台灣祭，透過TECH WORLD館與台灣祭展現台灣的「存在感」，活動也獲得日人迴響。

國策顧問、大阪台灣同鄉會長謝美香告訴中央社記者，台灣祭可以說是僑界在大阪世博的暖身，也是台灣整體國際參與的一環，活動吸引日本媒體報導，也獲得僑團與台日友好組織的邀請，希望將類似的活動模式複製到東京、名古屋等地，延續台灣的僑界外交力道，世博期間僑界將配合TECH WORLD館，協助宣傳台灣，展現台灣的創新實力。

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推廣民防教育的黑熊學院也參與台灣祭，宣傳學院所舉辦的救護課程、民防園遊會、戶外演訓等活動，並且發送黑熊學院所製作的小物等。

黑熊學院執行長朱福銘受訪表示，透過參與台灣祭展現台灣對於民防意志的重視，學院在現場設置的攤位提供日本民眾留言，許多的留言都是與「台日友好」相關，顯見這次透過台灣祭溝通台日友好的議題有獲得不錯的回應，未來黑熊學院將於7月4日參加美國華府的國慶花車遊行，宣傳Stand Up as Taiwan的理念。（編輯：林興盟）1140415

黑熊學院12、13日參與日本大阪「台灣祭」，現場設置留言區讓日本民眾留言。中央社記者吳書緯大阪攝 114年4月15日
黑熊學院12、13日參與日本大阪「台灣祭」，現場設置留言區讓日本民眾留言。中央社記者吳書緯大阪攝 114年4月15日
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