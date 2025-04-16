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大阪世博帶動赴日觀光潮 神戶開國際航線助攻

2025/4/16 08:36
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（中央社記者江明晏大阪16日電）大阪世博正式開幕，官方預估可吸引逾350萬人的海外觀光客，加上日本神戶機場國際線18日啟用，將掀起一波赴日觀光潮；旅遊業觀察，大阪市區飯店幾乎滿房，房價較疫情前成長逾7成，4月與世博相關的赴日台灣團銷售近9成。

2025年世界博覽會4月13日於大阪正式開幕，這是日本繼1970年首度辦理大阪博覽會、2005年愛知世博會之後，睽違20年再度迎接世博，本屆集結158個國家與地區以及7個國際組織參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期達184天，至10月13日。

「開幕首日，大阪世博有14.1萬人次入場」，2025年日本國際博覽會協會海外推廣部長吉村佐知子對台灣媒體表示，全展期預計將吸引超過2800萬人次參觀，估計其中約有350萬人次的非本國籍客，根據日本經產省估算，合計周邊的交通開發與建設、觀光與商業成長等效益，預計將帶動2.9兆日圓的經濟產值。

本屆世博亮點包含金氏世界紀錄認證為世界最大木造建築的「大屋根」，周長約2公里；17公尺高的鋼彈也現身GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION展館；台灣這次以TECH WORLD館名義參展，並趕上4月4日至6日的試營運，期間吸引逾5000人參觀，成為熱門排隊館。

大阪世博正式開幕後，迎接來自四面八方的觀光客，日本神戶機場國際線將於4月18日啟用，星宇航空、長榮航空都會在當日首航神戶，星宇航空預計開航台北-神戶、台中-神戶航線，以A321neo客機飛航，提供「台北-神戶」每週3班、「台中-神戶」每週7班往返服務；長榮航也開闢桃園-神戶航線，初期提供每週4班的飛航服務，預計會持續帶動京阪神地區旅遊熱潮。

據日本觀光廳公布的資料，2024年訪日外國旅客數年增47.1%，至3686萬9900人次，創下新高。

日本資深導遊分享，大阪世博會開幕後，市區如心齋橋、難波等大阪鬧區的飯店住房率更上一層樓，已接近100%滿房，且隨著日圓貶值帶動的觀光熱潮，大阪平均單人跟團房價已從5年前的7000日圓，大增至1.2萬日圓，漲幅逾7成。

雄獅旅行社觀察，4月與大阪世博相關的團體銷售率接近9成，5月銷售也已達8成左右；可樂旅遊是大阪世博海外合作夥伴，觀察到近期門票銷量呈現倍數成長，帶動相關關西旅遊商品詢問度增加3倍，熱門出發日期主要落在暑假期間。

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可樂旅遊指出，受惠神戶直飛航線開辦，除了原有的台北、高雄出發外，也能規劃台中出發的關西旅遊行程，或是利用神戶、松山雙點進出，一次規劃四國、神戶及大阪等地，可望帶動新一波赴日旅遊商機。

此外，可樂旅遊發現，有不少企業獎勵旅遊希望將大阪世博納入行程規畫中，甚至還要求將世博行程增加至2日以上，世博正式開幕後，隨著話題及熱度提升，相關旅遊產品會再迎來另一波銷售高峰。（編輯：張均懋）1140416

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