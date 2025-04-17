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世博大屋頂環被指「歪歪的」 主辦單位闢謠強調安全無虞

2025/4/17 16:20（4/17 16:35 更新）
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2025年世界博覽會（大阪世博）標誌性建築「大屋頂環」近來在社群媒體被傳「橫樑歪斜」，營運單位萬博協會17日表示，部分組件原本就是以傾斜方式設置，強調安全方面並無問題。中央社記者戴雅真大阪攝 114年4月17日
2025年世界博覽會（大阪世博）標誌性建築「大屋頂環」近來在社群媒體被傳「橫樑歪斜」，營運單位萬博協會17日表示，部分組件原本就是以傾斜方式設置，強調安全方面並無問題。中央社記者戴雅真大阪攝 114年4月17日
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（中央社記者戴雅真東京17日專電）2025年世界博覽會（大阪世博）標誌性建築「大屋頂環」近來在社群媒體被傳「橫樑歪斜」，營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）今天闢謠表示，「為了配合高度，部分組件是以傾斜方式設置」，強調安全方面並無問題。

世博13日開幕後，社群媒體上廣傳一張許多民眾和吉祥物「脈脈」一起登上大屋頂環的照片，並稱橫梁的部分「看起來歪歪的」，質疑「這是扭曲了，還是設計原本就這樣？」引來網友熱烈討論，「這是建造時出了問題嗎？」「感覺不久後就要出事了」等。

日媒報導，萬博協會今天受訪時說明，「大屋頂環」的環狀結構是由109個單位，在108個連接點上組合而成，由於世博會場所在地「夢洲」是填海造陸，為了調整高度，因此在施工時，部分接合單位的橫樑原本就特意用傾斜方式設置，目前狀態就是依照原設計所建。

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協會表示，「大屋頂環沒有扭曲。雖然看起來像是扭曲了，但原本就有那樣形狀的組件」，強調大屋頂環的結構在安全方面並無問題。

此外，萬博協會也表示，13日開幕以來，有民眾反映天候不佳時，雨水會打入屋頂下的長椅區域，而且缺乏可以躲雨的地方，協會將針對這項問題商討解決方案。（編輯：陳承功）1140417

2025年世界博覽會（大阪世博）標誌性建築「大屋頂環」近來在社群媒體被傳「橫樑歪斜」，營運單位萬博協會17日表示，為了配合填海造陸的夢洲，部分組件是以傾斜方式設置。中央社記者戴雅真大阪攝 114年4月17日
2025年世界博覽會（大阪世博）標誌性建築「大屋頂環」近來在社群媒體被傳「橫樑歪斜」，營運單位萬博協會17日表示，為了配合填海造陸的夢洲，部分組件是以傾斜方式設置。中央社記者戴雅真大阪攝 114年4月17日
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