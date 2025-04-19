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日本大阪世博開幕前 警備資料一度遺失

2025/4/19 17:13
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（中央社東京19日綜合外電報導）2025年世界博覽會（大阪關西世博）本月13日開幕前，大阪府警察本部一名警察一度遺失世博警備的相關內部資料。警方表示已經回收全數資料，未傳出資料外洩等狀況。

「朝日新聞」今天報導，大阪府警方說明，警備1課一位巡查部長在大阪關西世博開幕前的4月10日，因公前往大阪市北區的大阪府立國際會議場，卻把世博警備的相關資料遺忘於會場內。

造訪會場的民眾當天發現這份資料後，交給大阪府立國際會議場，會議場方面則在4月12日聯繫大阪府警方。

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大阪府警方指出，這名巡查部長在接獲相關聯繫之前，並未發現自己弄丟資料。大阪府警方表示，「將持續指導員警適當管理文件」。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府警方也提到，已經回收所有的遺失資料，迄今尚未傳出有資料外洩等狀況，也沒影響世博的警備。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140419

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