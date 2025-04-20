世博PASONA館 原子小金剛遙指淡路島

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（中央社記者戴雅真、楊明珠大阪20日專電）2025年世界博覽會企業館PASONA NATUREVERSE展出跳動的iPS迷你心臟大放異彩。菊石螺旋形狀的展館頂端坐著導覽員「原子小金剛」。仔細一看，他似乎指著某個方向，那就是與保聖那集團（Pasona Group）息息相關的淡路島。

保聖那集團關西淡路宣傳部經理拜倫羅素（Byron Russel）接受中央社記者訪問表示，淡路島距離世博會場很近，是一座美麗的度假島嶼。實際上，配合世博開幕，保聖那集團特別營運了一條從世博會場「夢洲」前往淡路島的渡輪。

他指出，從淡路島到夢洲，通常搭乘電車與巴士繞行一圈大約需要2個半小時，但搭船只需1小時。因此，如果在大阪地區找不到飯店，或是覺得市區飯店價格太高，不妨考慮這個選項。可以在世博盡情玩樂後，搭船前往淡路島，在那裡度過一段放鬆愉快的時光。

這條高速渡輪航線，不僅提供淡路島與四國地區民眾前往大阪世博的交通方式，也希望吸引日本國內外來參觀世博的民眾順道前往淡路島觀光。

高速渡輪每艘可搭載170人，自大阪世博開幕起至閉幕的10月13日，每天往返一次，單程約35公里，航行時間約1小時，連接淡路市的「淡路交流之翼港」與夢洲。

今年迎來成立50週年的保聖那集團，自5年前開始把部分總公司機能移轉到兵庫縣淡路島，目前在當地工作的員工人數已達2000人，包括創辦人南部靖之在內，有近半數公司董事都搬到當地。

日本經濟新聞報導，保聖那集團的遷移對地方造成顯著影響，淡路市的住宅地與商業地的公告地價變動率，在2024年迎來2005年市町合併後首次正成長。人口方面，也連續4年出現淨遷入（遷入人口多於遷出人口）。

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保聖那集團也在淡路島開展觀光事業，包括能體驗Hello Kitty的主題樂園與飯店等。HELLO KITTY SMILE是一座以Hello Kitty龍宮城為主題的複合式設施，館內有光雕投影、充滿玩偶的Hello Kitty牆，以及Hello Kitty見面會活動等，可以說是Kitty迷絕對要朝聖的夢幻景點。

保聖那集團的觀光事業尚在努力平衡收支，預估2025年5月期財報仍將出現15億日圓（約新台幣3.4億）的營業赤字（前一期為26億日圓赤字）。不過，這次大阪世博舉辦以及海外觀光客增加，預料將為保聖那的觀光事業帶來有利契機。（編輯：陳承功）1140420