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經長：民間企業參與世博 邀台灣就是日本非常大誠意

2025/3/20 11:38（3/20 11:58 更新）
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外貿協會6日舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北20日電）共同社報導，日方要求更明確表示台灣大阪世博館由民間參展，受朝野立委高度關注。經濟部長郭智輝表示，台灣因非BIE會員國才以民間企業名義參展，日本基於台日友好情誼邀請台灣參展，這是日本非常大的誠意，並沒有收到日方關切的消息。

日本共同社近日引述日本與台灣的消息人士披露，日本外務省已向台灣方面提出要求，盼明確展現2025年世界博覽會（大阪關西世博）的台灣館是由民間企業參展。

郭智輝今天在立法院經委會接受質詢時表示，台灣因為不是國際展覽局（BIE）會員國，才以民間企業名義參加大阪關西世博，而且日本基於台日友好情誼邀請台灣參展，這是日本非常大的誠意。

國民黨立委鄭正鈐質詢時表示，台灣耗資新台幣20億元參與大阪世博，TECH WORLD館進度是否落後，以及能否如期開張。郭智輝回應，台灣TECH WORLD館的進度並無落後。

國民黨立委楊瓊瓔追問是否受到日方關切，郭智輝則回應，「委員認為報載的可信度高嗎？」他個人並沒有收到相關訊息。

郭智輝指出，對台灣有惡意的國家會來挑撥離間、見縫插針，但經濟部為大阪世博的案件非常努力，他呼籲大家千萬不要落入親痛仇快情況。

他說，「到別人家（日本）作客，需要依照主人的規定進行，不可以恣意亂行」，希望透過各界共同努力，讓參展者了解台灣TECH WORLD展示台灣優異的面向。

民進黨立委陳亭妃質詢時表示，參加世博的名字很重要，但是展示台灣的文化、價值和產業更為重要，讓各國看到台灣的軟實力，並透過平台與國際交流才是關鍵。

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郭智輝強調，世博是國際合作、文化交流的重要平台，可以向國際展現台灣的特色和實力，並爭取更多合作機會。

睽違5年的「世界博覽會」將於4月13日至10月13日在日本大阪夢洲舉行，台灣將以TECH WORLD館名義參展，主打生命、自然、未來等3大劇場，向全球展示台灣科技實力。（編輯：林淑媛）1140320

#立法院
#國民黨
#郭智輝
#經委會
TECH WORLD館示意圖。（中央社檔案照片）
TECH WORLD館示意圖。（中央社檔案照片）
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