大阪世博會4月登場 台灣TECH WORLD館拚百萬人次

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（中央社記者劉千綾台北6日電）2025年大阪世博會將於4月舉辦，經濟部表示，台灣TECH WORLD館主打生命、自然、未來等3大劇場，展示台灣科技實力，主視覺更邀請金馬獎團隊設計，秀出晶片、台北101和珍珠奶茶等台灣元素，貿協預估台灣展館將吸引100萬人次參訪。

睽違5年的「世界博覽會」將於4月13日至10月13日在日本大阪夢洲舉行，台灣將以TECH WORLD館名義參展。外貿協會今天舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱交流活動，邀請經濟部次長江文若、貿協秘書長王熙蒙等人出席。

江文若表示，TECH WORLD館以「連結世界，共創未來美好生活」作為策展核心主題，展現台灣的文化魅力及科技創新力量，讓觀展者體驗台灣的美好。大阪世博計畫為期4年，經費共新台幣20億元，目前工程和軟體進度順利。

談及TECH WORLD建築外觀，江文若表示，靈感來自台灣美麗和壯麗的群山，由科技感的金屬材料建造，展現台灣科技創新以及與全球合作的關鍵角色。

TECH WORLD館包含生命、自然、未來等3大劇場，江文若說明，生命劇場將展示台灣多樣化的生態系，自然劇場以360度環景螢幕呈現台灣的好山好水，未來劇場則會秀台灣高科技的實力，包括如何透過高科技產業替全球形塑的智慧生活。

為讓觀展者更加了解台灣，江文若表示，將會提供入場參觀的民眾一個智慧手環，根據觀展者的心跳分析最喜歡哪一個劇場，假設觀展者最喜歡自然劇場，就會推薦觀展者台灣好山好水的旅遊行程，進一步吸引國際旅客來台觀光。

此外，TECH WORLD館的主視覺邀請金馬獎團隊設計，江文若表示，動態設計涵蓋自然生態、農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶。

江文若表示，世博不僅是展示台灣的科技實力，也是國際合作和文化交流的重要平台，台灣將以科技創新、堅韌供應鏈及共好的精神，與世界攜手開創未來。

由於台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣的名義參展，媒體會後追問，台灣相關等名稱是否不能出現在大阪世博。江文若強調，將以TECH WORLD展現台灣的科技實力。

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貿協副秘書長邱揮立受訪表示，日本大阪世博預估整體吸引2800萬人，規模和2020年杜拜、2015年米蘭世博相當，今年台灣展館面積為2129平方公尺，預估將吸引100萬人次參訪，高於上海世博台灣館所吸引的79萬人次。

至於台灣展館未來是否搬回台灣，他表示，經濟部長郭智輝有提到這件事情，未來將考慮合適地點，由於展館建築物無法百分之百搬回台灣，因此更要考慮的是，展館搬回台灣是否可以完整呈現策展理念。（編輯：林興盟）1140306