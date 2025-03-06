加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大
首頁 / 產經

大阪世博會4月登場 台灣TECH WORLD館拚百萬人次

2025/3/6 18:57（3/6 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外貿協會6日舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動，預估台灣TECH WORLD館將吸引100萬人次參訪。中央社記者劉千綾攝 114年3月6日
外貿協會6日舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動，預估台灣TECH WORLD館將吸引100萬人次參訪。中央社記者劉千綾攝 114年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北6日電）2025年大阪世博會將於4月舉辦，經濟部表示，台灣TECH WORLD館主打生命、自然、未來等3大劇場，展示台灣科技實力，主視覺更邀請金馬獎團隊設計，秀出晶片、台北101和珍珠奶茶等台灣元素，貿協預估台灣展館將吸引100萬人次參訪。

睽違5年的「世界博覽會」將於4月13日至10月13日在日本大阪夢洲舉行，台灣將以TECH WORLD館名義參展。外貿協會今天舉辦2025大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱交流活動，邀請經濟部次長江文若、貿協秘書長王熙蒙等人出席。

江文若表示，TECH WORLD館以「連結世界，共創未來美好生活」作為策展核心主題，展現台灣的文化魅力及科技創新力量，讓觀展者體驗台灣的美好。大阪世博計畫為期4年，經費共新台幣20億元，目前工程和軟體進度順利。

談及TECH WORLD建築外觀，江文若表示，靈感來自台灣美麗和壯麗的群山，由科技感的金屬材料建造，展現台灣科技創新以及與全球合作的關鍵角色。

TECH WORLD館包含生命、自然、未來等3大劇場，江文若說明，生命劇場將展示台灣多樣化的生態系，自然劇場以360度環景螢幕呈現台灣的好山好水，未來劇場則會秀台灣高科技的實力，包括如何透過高科技產業替全球形塑的智慧生活。

為讓觀展者更加了解台灣，江文若表示，將會提供入場參觀的民眾一個智慧手環，根據觀展者的心跳分析最喜歡哪一個劇場，假設觀展者最喜歡自然劇場，就會推薦觀展者台灣好山好水的旅遊行程，進一步吸引國際旅客來台觀光。

此外，TECH WORLD館的主視覺邀請金馬獎團隊設計，江文若表示，動態設計涵蓋自然生態、農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶。

江文若表示，世博不僅是展示台灣的科技實力，也是國際合作和文化交流的重要平台，台灣將以科技創新、堅韌供應鏈及共好的精神，與世界攜手開創未來。

由於台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣的名義參展，媒體會後追問，台灣相關等名稱是否不能出現在大阪世博。江文若強調，將以TECH WORLD展現台灣的科技實力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

貿協副秘書長邱揮立受訪表示，日本大阪世博預估整體吸引2800萬人，規模和2020年杜拜、2015年米蘭世博相當，今年台灣展館面積為2129平方公尺，預估將吸引100萬人次參訪，高於上海世博台灣館所吸引的79萬人次。

至於台灣展館未來是否搬回台灣，他表示，經濟部長郭智輝有提到這件事情，未來將考慮合適地點，由於展館建築物無法百分之百搬回台灣，因此更要考慮的是，展館搬回台灣是否可以完整呈現策展理念。（編輯：林興盟）1140306

#上海
#大阪
#日本
#台北101
#江文若
#世博會
#經濟部
#米蘭
#金馬獎
#長江
台灣TECH WORLD館建築靈感來自台灣美麗的群山，由科技感的金屬材料建造，展現台灣科技創新實力。圖為TECH WORLD館示意圖。中央社記者劉千綾攝 114年3月6日
台灣TECH WORLD館建築靈感來自台灣美麗的群山，由科技感的金屬材料建造，展現台灣科技創新實力。圖為TECH WORLD館示意圖。中央社記者劉千綾攝 114年3月6日
江文若
川普擬廢晶片法衝擊台積電？經部：協助爭取最佳條件雲林離岸風場啟用 年發電640MW可供應60萬戶家庭
大阪世博會
義極右派副總理兼交長 5月訪中談基礎建設合作預算被砍 李遠哽咽：台灣文化胚胎在關鍵時刻遭毒手
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：