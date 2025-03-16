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大阪世博台灣館 共同社：日方要求更明確表示由民間參展

2025/3/16 17:02（3/16 17:29 更新）
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圖為TECH WORLD館示意圖。（圖取自facebook.com/expo2025techworld）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本共同社今天引述日本與台灣的消息人士披露，日本外務省已向台灣方面提出要求，盼明確展現2025年世界博覽會（大阪關西世博）的台灣館是由民間企業參展。

共同社報導，日方認為台灣經濟部官方網站本月6日發布的聲明內容，猶如與日本無邦交關係的台灣以政府的名義參展。

報導指出，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，以民間企業的名義參加大阪關西世博。台灣是以「外貿協會」在日本成立「玉山數位科技株式會社」的方式取得參展資格。

台灣經濟部本月6日在官網發布聲明表示，「世界博覽會即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出『共好』的邀請，共同開創美好的未來生活」。

共同社報導，日方已向台灣方面表達立場，認為應更加明確表示參展的是民間企業。

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報導稱，台灣方面的相關人士說道：「聲明內容是考慮國內（台灣內部）所發出的，對於日本方面的指摘，感到困惑」，表示有意跟日方溝通，盼不要影響日本與台灣交流。

共同社報導，關於是否曾向台灣方面表明此事，外務省回應「不予置評」；而台灣經濟部未提及日方的要求，但表示期待世博能有助於「深化台日合作形象」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140316

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