大阪世博門票銷售不如預期 首相籲全國知事炒熱氣氛

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月13日開幕，目前門票售況不佳。日本首相石破茂今天在首相官邸與全國知事會成員會談時，呼籲全國各知事（地方首長）協助炒熱世博氣氛。

石破茂和經濟產業大臣武藤容治等人今天在首相官邸與全國知事會會長、宮城縣知事村井嘉浩等知事舉行會談，大阪府知事吉村洋文則是透過視訊與會。

武藤在會談中表示，多次入場門票（通期PASS）在開幕日4月13日到5月31日之間，將可享受8折優惠價，原價3萬日圓（約新台幣6680元），只需2萬4000日圓。此外，多次入場門票進場的時間，也可從原本規定的11時提前2個小時，9時就可進場。

此外，為了讓民眾方便購票，將販售世博舉辦期間不需進行ID登記的電子票，以及在會場當天可購買的門票。

石破表示，「世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生而言，是絕佳的機會。期待大家好好思考符合每個年齡層、地區的門票銷售法。」

會談後，村井對媒體表示，「舉辦世博如果人民不能樂在其中的話，真的是損失。全國知事會將好好地宣傳世博的好。」

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有關多次入場票以折扣優惠價販售一事，村井說：「這樣可讓民眾更有意願參觀世博。但是，坦白說，這樣的優惠措施應該早一點實施。」

大阪關西世博會場位於大阪市此花區的夢洲，舉辦期從2025年4月13日至10月13日為止，共184天。（編輯：陳慧萍）1140225