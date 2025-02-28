張炳煌介紹空靈揮毫 日人驚艷建議在大阪世博展出

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）由淡江大學與文化部駐日台灣文化中心共同合辦的「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」正在東京展出，今天張炳煌出席座談會解說數位e筆系統的研發，透過螢幕介紹「空靈揮毫」時，有日本人讚嘆，建議在大阪世博展出。

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」13日在位於東京的台灣文化中心開幕。淡江大學中文系教授張炳煌今天在座談活動中，主講書法創作的可能性、書法從傳統走向現代科技與AI結合的發展過程以及e筆的展演等。

駐日副代表蔡明耀、台灣文化中心主任曾鈐龍、日本中華聯合總會名譽會長詹德薰、日本美術新聞社社長萱原晉、淡江大學校友服務暨資源發展處執行長彭春陽伉儷，以及多位書法愛好家出席這場座談會。

張炳煌表示，自己是書法的愛好者，年輕時開始學書法，每次寫書法時都會想做些變化或思考是否有新的方法。也就是求變革，現在時代變了，不僅可以用毛筆寫，在數位時代，尤其進入AI（人工智慧）科技時代，寫書法也起了變化，希望以自己的經驗與大家分享。

他指出，「文字是文化的根本，寫書法一定要符合現代的新道具才行。如果不能做好漢字的表現的話，漢字的美、深度、內容就無法好好地呈現出來。於是自己從2001年開始跨領域與淡江大學研究團隊思考如何融合傳統的書法與做革新，後來研發出e筆書畫系統」。

e筆書畫系統與數位技術同步進展，逐漸進化，起初是Windows系統，後來是可應用於iPad 、Apple pencil，2018年於台北國父紀念館發表世界首見的e筆APP。

座談會上，張炳煌還藉由台灣電子媒體的報導影片介紹「空靈揮毫」，讓在場的觀眾驚豔萬分。這是以空手揮動，透過科技將無形的揮毫，轉為書法文字呈現。

「空靈揮毫」是張炳煌是與淡江大學工學院暨AI創智學院院長李宗翰共同主持的智慧e筆研發團隊，在穩懋半導體董事長，世界校友會聯合會總會長陳進財的資金支持下，進行AB雙軌轉型計畫的研發，於2023年1月在台北首度公開初步研究成果。

萱原表示，最近在美國成為寵兒的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長兼社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）常說在解決事情時，要回歸「第一性原理」，也就是要回歸到事物的本質上去。

萱原指出，看到張炳煌介紹智慧e筆系統，很多技術進步到讓他覺得難以置信。他認為書法的根本是人用手書寫，這是書法的「第一性原理」，現在AI、e筆進步得這麼快，從很多作品來看， AI系統、e筆、數位系統的書法變化讓傳統的書法已無法比較。

他表示，「書法的『第一性原理』（用手寫書法）該如何守住？書法的變革與傳統之間的落差如何填補，或者是架橋，是人類要思考的問題」。

對於e筆系統在日本受到關注，彭春陽對中央社表示，「e筆系統經過這麼長時間演變，歷經好幾個階段的突破與改變，得來今天這樣一個成果。張炳煌教授最大的願望是透過e筆能夠讓更多人回到書法的世界。透過e筆的整個訓練過程，可以縮短書法的練習，吸引年輕人對書法感興趣，且透過e筆數位的傳輸，散播得更快、更廣」。

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對於日本的書法愛好家建議「空靈揮毫」系統能在大阪關西世博展出一事，彭春陽說：「有日本人希望e筆系統能更推廣，剛好世博將在大阪舉辦，如果能趁機推廣，效果將更好。不只是世博，日本的一些書法家很多人也不知道e筆發展的現狀，如果能在日本推廣的話，會幫助到更多人。」

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」展期至3月14日。內容涵蓋傳統書畫與智慧e筆作品，共計展出54件作品。展出的智慧e筆作品，除了書法為張炳煌所作外，另展出7位台灣畫家以e筆創作的數位書畫作品，可以動態演示，參觀者可掃描下載至手機。1140228

由淡江大學與文化部駐日台灣文化中心共同合辦的「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」正在東京展出，28日張炳煌舉辦座談會，現場日本書法愛好家期盼e筆系統在日本推廣。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月28日

由淡江大學與文化部駐日台灣文化中心共同合辦的「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」正在東京展出。駐日副代表蔡明耀（左1）、淡江大學中文系教授張炳煌（左2）、淡江大學校友服務暨資源發展處執行長彭春陽伉儷（右1、右2）與會。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月28日

淡江大學教授張炳煌28日在東京舉辦座談會，說明書法與現代科技與AI結合的過程，以及e筆的展演。左起依序為寄暢園公司董事長張順易、台灣文化中心主任曾鈐龍、日本中華聯合總會名譽會長詹德薰、張炳煌、駐日副代表蔡明耀、淡江大學校友服務暨資源發展處執行長彭春陽等人與會。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月28日

「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」正在文化部駐日台灣文化中心舉辦。28日張炳煌解說智慧e筆書寫書法。還秀出贈日本首相石破茂的墨寶，e筆系統可將真跡重現。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月28日