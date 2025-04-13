「希望之花」前進世博 台藝術家賴純純盼連結世界

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（中央社記者王寶兒台北13日電）2025大阪世博今天開展，公共藝術計畫由策展人南條史生策劃，賴純純為台灣唯一受邀藝術家，帶來裝置「希望之花」，她說，台灣也像太平洋上盛開的花朵，參展意義非凡。

賴純純此次以「奇異仙境．美麗花朵」公共藝術計畫參展，包含大型藝術雕塑「希望之花」，還有邀請民眾參與的藝術行動計畫「美麗花朵」。賴純純今天向中央社記者表示，她希望透過這朵「希望之花」連結世界，5月將前往展場進行的藝術行動「美麗花朵」，則盼讓大家看見女性力量。

公共藝術、女力均是賴純純長期投入議題，全台自北到南都可見其作品，諸如新北市政府大樓「北縣雙屏」、高雄機場「海天之心」等，此次展出的「希望之花」則曾受邀參加英國倫敦「城市雕塑展」（Sculpture in the City），吸引國際藝壇矚目。

賴純純說，「希望之花」是從「圓」開始，以蓮花概念帶出3種維度，有物質、精神與象徵，外觀多元色彩象徵對世界多元文化的理解與尊重，這也呼應此次大阪世博的主題「創造閃耀生命光輝的未來社會」。

藝術行動「美麗花朵」則將由賴純純帶領，讓引導人透過扮演「愛麗絲」的角色與大眾互動，並贈送訪客花朵面具、共舞。回顧賴純純過去作品，「愛麗絲」角色可追溯至2000年，她推出「愛麗絲夢遊仙境」展，穿上泳衣還有氣球製成的泳圈澎澎裙裝，透過行動，重新定義童話故事中的經典角色。

賴純純認為，「愛麗絲夢遊仙境」故事中，主角歷經發現、尋找而完成重新定義，也能成為女性重新找到自我力量的象徵，「泳圈」則代表「救援」概念。如草間彌生、布爾喬亞（Louise Bourgeois）等許多著名女性藝術家，女性藝術作品更能凸顯救護、照護力量，希望藉由行動在世博舞台繼續傳遞女性精神。

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著名策展人南條史生此次策劃2025大阪世博公共藝術計畫，共邀請20名國際藝術家，賴純純為台灣唯一代表。賴純純說，回顧藝術家前輩楊英風曾在1970年以作品登上世博舞台，此次能以公共藝術形式參與，對她來說意義深遠，希望透過作品傳達正面能量。

賴純純作品「希望之花」在2025年世界博覽會夢洲（Yumeshima）東入口區域展出。（編輯：張雅淨）1140413

2025年世界博覽會（大阪世博）13日開展，台灣藝術家賴純純作品「希望之花」在夢洲（Yumeshima）東入口區域展出。（賴純純藝術文化基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月13日