加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅內亂案明首開庭 若罪名成立最重可判死刑
首頁 / 國際
大阪世博
新聞專題
大阪世博2/16
首頁 / 國際

為大阪關西世博移居當地 世博奶奶拚每天進場

2025/4/13 15:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）大阪關西世博今天開幕，日本76歲婦人山田外美代也入場參觀，她20年前因為在愛知世博期間天天進場參觀而為人所知。山田去年就與家人移居大阪市，也希望這次世博會能「全勤」。

「讀賣新聞」報導，山田的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，因而被暱稱為「世博奶奶」。她2024年12月從愛知縣瀨戶市的住家，搬到2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近與當地人交流。

她和75歲丈夫及52歲長子，在大阪市住之江區承租一戶集合住宅1年，陽台可以眺望大阪關西世博會場的代表性建築「大圓屋頂迴廊」（又稱大屋頂環）之外，搭乘地下鐵前往人工島會場「夢洲」僅約10分鐘。

山田與家人在世博會舉辦地點長住，已經成為他們家的慣例。山田的長子是一名教師，他會在世博舉辦期間請假，以幫助母親達成心願。

山田迷上世博會得追溯到2005年，當時愛知世博的會場就在她家附近。儘管她當年體弱多病，但仍到會場參觀，且喜歡造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。愛知世博為期185天，山田每天入場參觀。

愛知世博之後登場的2010年上海世博期間，她也在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。上海世博會閉幕當天，時任中國國務院總理溫家寶還提到她是「促進與中國友誼的人」，並寄送親筆感謝信函給山田。

而這次世博會，山田在兒子的幫助下買齊3人門票。日本放送協會（NHK）報導，她今天和家人在上午7時過後抵達入口閘門附近，並於開幕前排隊近2小時。

她事前已受邀參與中國展館開幕式，因此入場之後就前往儀式會場，並向工作人員贈送自己特地準備的「世博奶奶徽章」及貼紙，藉此「敘舊」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

山田表示：「希望藉由贈送小禮物拓展交流範圍，對方向我表達感謝、告訴我『很開心』時，我感受得到活著的意義。世博會每天都來的話，就能深入體驗，所以我這次也想天天來。」

大阪關西世博今天在日本大阪灣的人工島「夢洲」開幕，展覽期間至10月13日。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140413

#大阪市
#中國國務院
#日本放送協會
#世博
#大阪關西世博
#大阪世博
大阪世博
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「希望之花」前進世博 台藝術家賴純純盼連結世界
66
更多編輯台推薦新聞：