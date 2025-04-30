美要求商船過運河免費 巴拿馬：須提供服務費補償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市29日專電）儘管巴拿馬已經退出中國的「一帶一路」倡議，並與美國簽署新的安全合作備忘錄，但美國總統川普（Donald Trump）卻加碼要求美國商船免費通行巴拿馬運河。此舉也讓巴拿馬政府再次面對美國的壓力。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）28日報導，川普26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）再次點名，美國軍艦與商船都應該免費通過巴拿馬運河跟蘇伊士運河（Suez Canal），並且要求國務卿盧比歐（Marco Rubio）立刻著手處理。

報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4月訪問巴拿馬時，就已提出美軍軍艦和輔助船隻，可以優先且「免費」通過巴拿馬運河，遭巴拿馬運河管理局否認。

對於川普加碼商船也要免費通過，巴拿馬運河事務部部長伊卡薩（Jose Ramon Icaza）予以駁斥。他強調美國商船不會免費通行運河，但目前和美方的合作機制，是以美國提供巴拿馬在安全、網路安全與工程等領域的服務作為補償，以抵銷運河通行費。

總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也在X社群平台發文，引用巴拿馬中立條約（Canal Neutrality Treaty）及運河相關法規，重申通行費用的規範。穆里諾指出，巴國已和美方達成合作協議，其中補償機制將由巴拿馬運河管理局（ACP）依照相關規定設立。

對於巴拿馬政府在面對美國壓力不斷讓步，也引起巴國內部不滿的聲音，認為總統對美國政策過於「單邊」。

報導引述巴拿馬大學國際法教授維加（Victor Vega）的看法，認為巴拿馬運河的中立性，正面臨一場與全球強權的不對等博弈。維加批評總統穆里諾沒有第一時間尋求國際盟友的支持。他強調，沒有國際社會支持，「巴拿馬在任何條約中都爭取不到一個標點符號」。

巴拿馬國際法專業律師伊魯加（Alonso Illueca）也表達相同看法。他更提出警告，巴拿馬應該放棄對美國的「討好政策」，因這種做法只會引發美國更多要求；儘管美方意在削弱中國的影響力，但最終損害的是巴拿馬國家主權。

至於每年有多少美國商船通過巴拿馬運河，報導指出，以巴拿馬運河年度報告的數據來看，在2023財政年度，共有194艘懸掛美國國旗的商船通過巴拿馬運河，到了2024年通過運河的美國商船降為154艘，減少近20%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而過去10年間共約13萬5000艘船隻通過巴拿馬運河，其中懸掛美國國旗船隻占4800艘，為總數的3.6%。減少的原因主要是美國的造船業不只從1950年以來產能下降85%，美國本身對於該產業的投資也大幅減少。

此外，從1998年到2024財政年度，只有994艘美國海軍軍艦和潛艦的通過巴拿馬運河，通行費總收入共計2540 萬美元，換算每年不到100萬美元。（編輯：張芷瑄）1140430