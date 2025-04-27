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川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

2025/4/27 06:27（4/28 12:13 更新）
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一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透社）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國軍艦和商船應獲准免費通過巴拿馬運河及蘇伊士運河，並已要求國務卿盧比歐立刻處理此事。

路透社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「美國軍艦與商船均應獲准免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）跟蘇伊士運河（Suez Canal）！」

川普聲稱，若非美國這兩條航線都「不會存在」，且他已要求盧比歐（Marco Rubio）立刻著手處理此事。

巴拿馬運河橫跨北美洲與南美洲間地峽最狹窄的部分，使船舶能更迅速在大西洋和太平洋間航行。美國每年有40%的貨櫃運輸需經過此處。

美國於20世紀初完成巴拿馬運河建設，但在1999年將這條深具戰略意義水道的控制權交還巴拿馬。

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川普一再表示自己想「收回」巴拿馬運河。他在今年1月就任總統前告訴記者，他不排除動用經濟或軍事力量，以重新掌控這條運河。

埃及的蘇伊士運河是連接歐洲和亞洲的重要水道，在葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對行經紅海（Red Sea）跟亞丁灣（Gulf of Aden）的船隻展開襲擊行動之前，全球海上貿易約10%得經過蘇伊士運河。（譯者：洪培英）1140427

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